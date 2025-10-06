Η-επόμενη-κίνηση-του-Αλέξη-Τσίπρα-μετά-την-παραίτησή-του

Στο πότε, και όχι πια στο αν, θα ανακοινώσει έναν νέο πολιτικό σχηματισμό επικεντρώνεται το ενδιαφέρον αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την ηχηρή παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, που πάντως δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, αφού επί μήνες είναι αντικείμενο συζητήσεων – και πλήθους ρεπορτάζ – το επόμενο πολιτικό βήμα του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει τις πολιτικές τοποθετήσεις.

Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να παραμένει σε ένα κόμμα και την ίδια στιγμή να ετοιμάζει έναν νέο πολιτικό σχηματισμό.

Στο ερώτημα «πότε», πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προηγηθεί η κυκλοφορία του βιβλίου του στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου, και η παρουσίασή του στο πλαίσιο περιοδείας. Στη συνέχεια, πιθανότατα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Στο ερώτημα γιατί η ανακοίνωση της παραίτησης έγινε σήμερα, η απάντηση είναι ότι σήμερα ξεκινά η νέα κοινοβουλευτική περίοδος και ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως είχε αποφασίσει οι επόμενες πολιτικές κινήσεις του να είναι εκτός του κοινοβουλευτικού πλαισίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο για την παραίτησή του λίγο πριν αποστείλει τη λιτή επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Αν και δεν αιφνιδίασε, σίγουρα προκάλεσε αμηχανία, κυρίως στην ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου, αφού οι αλυσιδωτές εξελίξεις θα καθορίσουν και την επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πόσο κρίσιμη είναι η εξέλιξη αυτή για τον ΣΥΡΙΖΑ θα δοθεί ένα στίγμα στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Το επόμενο ερώτημα είναι με ποιους θα προχωρήσει στα νέα πολιτικά του σχέδια ο πρώην πρωθυπουργός. Η απάντηση δείχνει ακόμη να είναι ρευστή, πάντως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η κίνηση Τσίπρα θα δρομολογήσει εύλογα εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς αναμένεται να τον ακολουθήσουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και στελέχη που αυτή τη στιγμή πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ.

Στη δήλωσή του μετά την επιστολή παραίτησης, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι αν και παραιτείται από βουλευτής, δεν παραιτείται από την πολιτική δράση, καλεί τους συντρόφους του σε συμπόρευση και στέλνει μήνυμα προς όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς λέγοντας: «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».

Αιχμές και βολές

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να δήλωσε πως δεν είναι αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, οι αιχμές, όμως, από συντρόφους του δεν έλειψαν. Πρώτος πρώτος ο Παύλος Πολάκης ο οποίος αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα σκάφος με κόκκινα πανιά να οδεύει σε παγόβουνο, σχολίασε «καλές θάλασσες λοιπόν (με την 5η διάσπαση)».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην επιστολή παραίτησής του αφήνει βολές, κάνοντας λόγο σε «μια Βουλή που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν», ενώ ταυτόχρονα απευθύνει πρόσκληση τόσο στους πρώην συντρόφους του όσο και στην κοινωνία λέγοντας «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.»

Τις… θάλασσες σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας: «την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Θυμίζω ακολούθησαν τα capital control, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.