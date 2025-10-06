Η-alfa-pastry-αποκτά-το-70%-της-καναδικής-trio-bakery

Με τη στρατηγική αυτή κίνηση, η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική.

Την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) στην καναδική εταιρεία Trio Bakery Inc. ανακοίνωσε η Alfa Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τη στρατηγική αυτή κίνηση, η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία με την Trio Bakery ανοίγει τον δρόμο για νέα καινοτόμα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του Καναδού καταναλωτή, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυναμική της Alfa στις διεθνείς αγορές.

Η σχέση της Alfa με τον Καναδά ξεκινά το 2007, όταν τα προϊόντα της βρέθηκαν για πρώτη φορά στα ράφια της τοπικής αγοράς. Τα τελευταία 1,5 χρόνια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία πέτυχε σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς και τοποθετώντας περισσότερους από 26 κωδικούς προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Καναδά, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro.

Παράλληλα, η Alfa προχωρά σε επένδυση στο marketing και τη διαφήμιση στην αγορά του Καναδά, με ξεκάθαρο στόχο την ενδυνάμωση του brand και την ισχυροποίηση της στην Βόρεια Αμερική καθώς και την προετοιμασία για την επέκταση και στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πρόεδρος και CEO της Alfa, Διονύσης Κουκουτάρης, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την Alfa και για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Είμαστε περήφανοι που γινόμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγή στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία μας με την Trio Bakery δεν είναι απλώς μια εξαγορά, αλλά σηματοδοτεί μια γέφυρα που ενώνει την αυθεντική γεύση και την τεχνογνωσία της ελληνικής ζύμης με τον Καναδά – και σύντομα με ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο».

«Η Alfa ξεκίνησε από την Κοζάνη και σήμερα αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1952, η τεχνογνωσία μας στη ζύμη και η παραγωγή αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξής μας. Η διεθνής παρουσία με παραγωγικό δυναμικό, όπως στον Καναδά, δεν είναι απλώς επέκταση αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα που δημιουργεί νέες προοπτικές και επιταχύνει την εξωστρέφειά μας.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γεώργιος Κουκουτάρης, Αντιπρόεδρος και CMO της Alfa.