Η-ideal-technology-εγκαινιάζει-το-authorized-training-center-της-fortinet

Η IDEAL Technology, business unit της IDEAL Holdings ένας διανομέας τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνει τη λειτουργία του πρώτου Authorized Training Center της Fortinet (ATC).

Στόχος του ATC είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες της πληροφορικής, με έμφαση στις λύσεις κυβερνοασφάλειας και τις προηγμένες τεχνολογίες.

Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά αφορά στο πρόγραμμα FortiOS Administrator, διάρκειας 32 ωρών, το οποίο καλύπτει θεμελιώδεις λειτουργίες του FortiGate firewall.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε βασικούς τομείς ασφάλειας δικτύων, όπως Firewall Policies & NAT, SSL και IPsec VPN, Security Fabric, High Availability, Intrusion Prevention και Application Control, καθώς και σε Web Filtering, Antivirus, Routing και Authentication.

Η εκπαίδευση υλοποιείται από έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Fortinet, προσφέροντας δομημένο εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά, πρόσβαση σε e-books & hands-on labs, καθώς και επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την εξέταση FCP – FortiOS 7.6 Administrator, ανοίγοντας τον δρόμο για κορυφαίες πιστοποιήσεις Fortinet, όπως:

Fortinet Certified Professional – Secure Networking

Fortinet Certified Professional – Cloud Security

Fortinet Certified Professional – Security Operations

Fortinet Certified Professional – SASE

«Με το νέο ATC, η IDEAL Technology ενισχύει τη στρατηγική της δέσμευση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας τους συνεργάτες και την αγορά με εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εγγραφές στο IDEAL Technology Authorized Training Center εδώ.