Κορκίδης:-Αισιοδοξία-για-το-προσχέδιο-του-κρατικού-προϋπολογισμού

«Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 έχει αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόσημο με κοινωνικό προσανατολισμό», τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

«Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 έχει αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόσημο με κοινωνικό προσανατολισμό», τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), σχολιάζοντας τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος υποδέχεται με αισιοδοξία τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, προσδοκώντας ότι, με τον οριστικό κρατικό προϋπολογισμό, τον Δεκέμβριο, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία θα είναι ακόμη πιο ευοίωνες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη, «οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής Οικονομίας το 2026, όπως καταγράφονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι αισιόδοξες. Πέραν όμως από τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία για να παραμείνει σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να θωρακισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα από εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος, τις τιμές τροφίμων και πολλούς άλλους κρίσιμους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επεσήμανε ότι «εν μέσω σημαντικής γεωπολιτικής αβεβαιότητας η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει, για έκτο συναπτό έτος, να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026». Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2025 και 1,4% για το 2026, ενώ, σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης προβλέπεται σε 1,2% το 2025 και σε 1,0% το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025, σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024, σε 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026, καθώς, σε συνδυασμό με τη δυναμική που επιδεικνύουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, το 2026 αναμένεται να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Η ανωτέρω αύξηση των επενδύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη για το 2025 και τη μεγαλύτερη αύξηση, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 για το 2026, μειώνοντας περαιτέρω το παραγωγικό κενό. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος αύξησης των επενδύσεων στην Ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,3% για το 2025 και 2,2% για το 2026, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.