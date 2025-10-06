Κώστας-Τσουκαλάς:-«Πάθατε-αμνησία-κ.-Μαρινάκη;-Εκπροσωπείτε-ένα-κόμμα-που-δεν-σέβεται-τη-διάκριση-εξουσιών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον ομόλογό του της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μαρινάκη, χαρακτηρίζοντάς τον, μάλιστα, μπερδεμένο και με αμνησία. Συγκεκριμένα έγραψε:

Ο κ. Μαρινάκης φαίνεται οτι βάλθηκε να μας διασκεδάσει στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η δήλωση του ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήθελε Εξεταστική Επιτροπή, παρά μόνο Προανακριτική, γιατί δήθεν έχει κάτι να κρύψει.

Πάθατε αμνησία; Δεν θυμάστε πως σας προκαλούσαμε να μην εμποδίσετε την έρευνα της δικαιοσύνης για τους υπουργούς σας, και το ΠΑΣΟΚ θα συναινέσει σε Εξεταστική Επιτροπή από την περίοδο του Χαρίλαου Τρικούπη;

Δεν ακούσατε την κυρία Κοβέσι, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποίησε το άρθρο 86 για να μην προχωρήσει η διερεύνηση των δικογραφιών, που σωρηδόν έρχονται στη Βουλή;

Εξάλλου, αφού κατά τα λεγόμενα σας η Εξεταστική θα τα ερευνήσει όλα, γιατί φοβάστε να καλέσετε ως μάρτυρες τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί δεν έχετε καλέσει τον “Φραπέ”, τον “Χασάπη”, την Τομεάρχη με τη φεράρι;

Και κάτι ακόμα:

Κύριε Μαρινάκη μάλλον έχετε μπερδευτεί. Δεν ανήκετε σε κάποιο κόμμα που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη εκπροσωπείτε, που έχει καταρρακώσει κάθε έννοια ανεξαρτησίας των θεσμών.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.