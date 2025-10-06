Μega deal 11 δισ. δολ. δημιουργεί την 9η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ

Σε συμφωνία για την εξαγορά της περιφερειακής τράπεζας Comerica προχώρησε η Fifth Third έναντι 10,9 δισ. δολαρίων μέσω ανταλλαγής μετοχών, κλείνοντας το σημαντικότερο τραπεζικό deal για το 2025 στις ΗΠΑ από το οποίο θα προκύψει η ένατη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα.

Οι μέτοχοι της Comerica θα λάβουν 1,8663 μετοχές της Fifth Third για κάθε μετοχή της Comerica, αποτιμώντας τη συμφωνία στα 82,88 δολάρια ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος της Fifth Third στις 3 Οκτωβρίου.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια τράπεζα με 224 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις και 174 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια. Η μετοχή της Comerica σημειώνει άνοδο 14%, ενώ η Fifth Third υποχωρεί περίπου 1%.

Η σύναψη συμφωνιών έχει αποκτήσει δυναμική υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει δεσμευτεί να «τρέξει» τη διαδικασία έγκρισης συγχωνεύσεων.

Ταυτόχρονα, οι περιφερειακές τράπεζες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους, να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους και να επεκταθούν σε αναπτυσσόμενες αγορές, καθώς επιδιώκουν να συγκριθούν με μεγαλύτερους ανταγωνιστές.

Ο δείκτης τραπεζών S&P 500, έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 21% φέτος, ξεπερνώντας τον δείκτη αναφοράς S&P 500 που σημειώνει άνοδο περίπου 14%.

«Αναμένω ότι θα δούμε περισσότερους συνδυασμούς μεταξύ περιφερειακών τραπεζών, επειδή βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών ίσων ή σχεδόν ίσων έχουν πολύ νόημα», δήλωσε ο Μάικλ Άσλεϊ Σούλμαν, εταίρος και CIO στην Running Point Capital Advisors.

Άλλες τράπεζες που έχουν προταθεί ως υποψήφιες για πιθανές συμφωνίες περιλαμβάνουν τις Zions Bancorp, Flagstar, First Horizon, East West, Popular, Western Alliance, και Webster Financial, όπως αναφέρει το Reuters.