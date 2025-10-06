Νέες-θέσεις-εργασίας-στην-ΕΛΒΟ-στο-πλαίσιο-ανάπτυξης-της-παραγωγικής-δραστηριότητας

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά. Απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στη βιομηχανική παραγωγή και στη μηχανική.

Η ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. για την ανάπτυξη της αμυντικής και αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στόχος των νέων διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης είναι η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της εταιρείας, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και ενεργή συμμετοχή τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή έργα.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις απευθύνονται σε:

Χειριστές Μηχανών CNC

Μηχανολόγους Μηχανικούς

Μηχανικούς Έρευνας και Ανάπτυξης

Τεχνικούς Αμαξωμάτων

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο [- -] ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.