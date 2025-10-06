Ο-Θοδωρής-Δρίτσας-πρώτος-επιλαχών-για-την-έδρα-του-Αλέξη-Τσίπρα

Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών για να πάρει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό του αξίωμα.

Ο κ. Δρίτσας ωστόσο ανήκει στη Νέα Αριστερά και εφόσον αποδεχθεί την έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με έναν βουλευτή λιγότερο, δηλαδή με 25 βουλευτές από 26 που είναι σήμερα.

Αντίστοιχα, η Νέα Αριστερά από 11 βουλευτές που έχει σήμερα, θα βρεθεί με 12.

