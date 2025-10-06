Ο-μεγαλύτερος-εχθρός-του-Πούτιν-είναι-η-Ευρώπη

Του Anton Barbashin

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επιτέλους δυνατά αυτό που μέχρι τώρα άφηνε να εννοηθεί. Για πρώτη φορά από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, απέδωσε ρητά την ευθύνη για τον πόλεμο στην Ευρώπη, δηλώνοντας: “Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, αλλά η ευθύνη για αυτό δεν βαρύνει την πλειοψηφία [των χωρών] αλλά την μειοψηφία, πρώτα απ’ όλα την Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να κλιμακώνει τη σύρραξη”.

Στη φετινή ομιλία του στο Valdai Discussion Club, η οποία καθορίζει τον τόνο της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, ο Πούτιν υπαγόρευσε τρεις μεγάλες μετατοπίσεις στην πολιτική απέναντι στον κύριο αντίπαλό του. Πρώτον, κατήγγειλε τον εξοπλισμό και την αντι-ρωσική πολιτική της ΕΕ, οι οποίες είπε ότι απειλούν την ασφάλεια και την εσωτερική της σταθερότητα. Υποσχέθηκε να ανταποκριθεί εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση μέσω προβοκατσιών και διευρύνοντας το οπλοστάσιο της Ρωσίας.

Δεύτερον, η ομιλία του κατέδειξε ξεκάθαρα την υποστήριξη της Μόσχας για τους αντι-κατεστημένους πολιτικούς της Ευρώπης που δίνουν προτεραιότητα σε “εθνικά ζητήματα”, αναφέροντας ακροδεξιά κόμματα στη Γαλλία και τη Γερμανία, και αποδίδοντας τα εύσημα στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Για τον Ρώσο πρόεδρο, αυτά τα πολιτικά κινήματα είναι μια ευκαιρία να θρυμματίσει την ευρωπαϊκή ενότητα – τόσο για το ζήτημα της Ρωσίας όσο και για άλλα – και να ανακουφίσει τις κυρώσεις. Και σε περίπτωση που αυτά τα κόμματα χρειαστούν βοήθεια, ο Πούτιν μίλησε για τη σημασία της “επιρροής στην πολιτική συνείδηση της χώρας ενός δυνητικού αντιπάλου” – αλλιώς γνωστή ως “πόλεμο των πληροφοριών”. Ήταν μια σιωπηρή αναγνώριση των υφιστάμενων ρωσικών πράξεων επιρροής και μια υπόσχεση για τη συνέχισή τους.

Τρίτον, ο Πούτιν χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως ενός ηγέτη που επαναπροσδιόρισε τη χώρα του μακριά από την “παγκοσμιοποιητική ατζέντα” και προς την επίλυση εσωτερικών ζητημάτων – ακριβώς όπως θα έπρεπε να κάνουν και οι Ευρωπαίοι. Ο Πούτιν επαίνεσε τον Τραμπ και την πολιτική του τουλάχιστον έξι φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας και της συζήτησης, υποδηλώνοντας ότι ο Πούτιν εντείνει τις προσπάθειές του να φέρει την Ουάσινγκτον στο πλευρό του για μια κανονικοποίηση των σχέσεων με τη Ρωσία που θα περιθωριοποιούσε την Ευρώπη.

Αυτές δεν είναι κενές λέξεις. Αυτά έρχονται σε μια στιγμή που ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεριωθούμενα παραβιάζουν ολοένα και περισσότερο τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Η ΕΕ, μέσω του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην άμυνα των ανατολικών συνόρων και στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, προβλέποντας μια αύξηση των περιστατικών. Ομοίως, η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη για ρωσικές επεμβάσεις και προσπάθειες να υπονομεύσει την αμυντική της ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Μόσχα διευρύνει τις δαπάνες της για τον πόλεμο της πληροφορίας, και καθώς το Κρεμλίνο θεωρεί ότι το κατεστημένο της ΕΕ είναι σε παρακμή, σίγουρα θα εντείνει τις προσπάθειές του. Σε πολλαπλές περιπτώσεις, ο Πούτιν έχει επισημάνει αυτό που θεωρεί ως τα κύρια προβλήματα που ρίχνουν την ΕΕ: ταυτότητα, μετανάστευση, μη βιώσιμες κοινωνικές δαπάνες και προσκόλληση στην “παγκοσμιοποιητική ατζέντα”. Αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους η Ρωσία πιθανότατα θα προσπαθήσει να αυξήσει τις εσωτερικές διαιρέσεις, χρησιμοποιώντας τα πάντα, από την προπαγάνδα έως την άμεση στήριξη αντι-κατεστημένων μέσων ενημέρωσης και πολιτικών δυνάμεων. Σε απάντηση, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την επικοινωνιακή της υποδομή, ειδικά σε κράτη μέλη που έχουν επερχόμενους εκλογικούς κύκλους.

Τέλος, οι τοποθετήσεις του Πούτιν σηματοδοτούν την επιθυμία της Μόσχας να συνεχίσει να αλληλεπιδρά με τον Τραμπ και να αναζητήσει την ενεργό του συμμετοχή σε ατζέντες που θα ωφελούσαν το σκοπό του Πούτιν. Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει άγρυπνη στον έλεγχο των τάσεων της Ουάσινγκτον να διευκολύνει συμπληρωματικές σχέσεις με τη Μόσχα εις βάρος της Ουκρανίας.

Η φετινή ομιλία στο Βαλντάι τόνισε την ακλόνητη επιθυμία της Μόσχας να αλληλεπιδράσει με τον Τραμπ ενώ σπέρνει διχόνοια στις υποθέσεις της ΕΕ με την ελπίδα να εξαντλήσει την αποφασιστικότητα του μπλοκ να υποστηρίξει την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο φαίνεται να είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατό να βελτιωθεί σημαντικά η σχέση της Ρωσίας με την Αμερική, και ότι η ΕΕ είναι ένα εμπόδιο σε αυτόν τον δρόμο.