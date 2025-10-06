Ο-ΣΥΡΙΖΑ-ξεκινά-σήμερα-διάλογο-για-τη-συνεργασία-των-προοδευτικών-δυνάμεων

-

Να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στο κόμμα επιθυμεί ο Σωκράτης Φάμελλος ώστε το επόμενο διάστημα να μπορέσει να αναπτύξει μια δυναμική που θα το φέρει σε «τροχιά» διψήφιων ποσοστών. Το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς συνεχώς δίνονται αφορμές για «μουρμούρα».

Την προηγούμενη εβδομάδα η Κουμουνδούρου είχε διχαστεί από το ζήτημα της υπερψήφισης της τέταρτης Belharra. Στελέχη άσκησαν κριτική για τη συγκεκριμένη επιλογή, πως όχι μόνο δίνει λανθασμένο μήνυμα από ένα κόμμα της Αριστεράς, αλλά απομακρύνει και την προοπτική συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά.

Ακούστηκαν και πιο βαριές κουβέντες περί «αποστάτες», φωτογραφίζοντας όσους έφυγαν ή όσους περιμένουν το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά στη δευτερολογία που έκανε το Σάββατο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής επιχειρώντας να λήξει το θέμα. «Όσο αδιανόητο είναι ο κατακερματισμός τόσο αδιανόητο είναι να ακούω χαρακτηρισμούς για αποστάτες. Το ζητούμενο είναι μόνο η κυβερνησιμότητα της πρότασής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα πνεύματα στη συζήτηση που έγινε στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο δεν οξύνθηκαν.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως ο κ. Φάμελλος άπλωσε και μια «ασπίδα προστασίας» στις «φωτογραφικές» επιθέσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα πιστεύοντας πως αυτή η «σπατάλη ενέργειας» μεταξύ της Κουμουνδούρου και του πρώην επικεφαλής της δεν βοηθά κανέναν. Ειδικά σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει τον τρόπο που θα ανακάμψει δημοσκοπικά.

Η σύγκρουση που υπήρξε στο κόμμα ένα χρόνο πριν και οι διασπάσεις που ξεκίνησαν από το 2023 και μετά έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους. Ο κόσμος – παρά την αλλαγή του προφίλ και την επιστροφή στη σφαίρα της πολιτικής – δυσκολεύεται να εμπιστευτεί και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βοηθά και η στάση αναμονής που υπάρχει από τη φημολογία περί δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πολλά στηρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ στην καμπάνια που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα για την «προοδευτική Ελλάδα». Ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου των πολιτών όπου θα κατατεθούν πολλές απόψεις. Οι εξορμήσεις του κόμματος θα ξεκινήσουν από σήμερα με τη συμμετοχή όλων των στελεχών της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο στόχος είναι να αναζητηθούν συνεργασίες για κοινή δράση σε κοινωνικό επίπεδο στα σωματεία, στην αυτοδιοίκηση κλπ. Η πρόσκληση για άλλη μια φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθυνθεί προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, καθώς και σε άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, κινήσεις και πρωτοβουλίες της προοδευτικής και οικολογικής πολιτικής. Όπως είπε και ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιθυμούσαν στην Κουμουνδούρου να συμμετέχει και το ΚΚΕ «αν δεν είχε επιλέξει την κομματική περιχαράκωση». Στον Περισσό κρατούν ξεκάθαρες αποστάσεις και αυτή την περίοδο ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη διενέργεια του 22ου τακτικού συνεδρίου τους.

Την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να υπάρξει και ένα «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» για το που βρίσκονται οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά μετά την υπερψήφιση της τέταρτης Μπελαρά από τον Σωκράτη Φάμελλο και τους 24 βουλευτές του. Διαφοροποιήθηκε μόνο η Έλενα Ακρίτα. Από το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση, πάντως έδειξαν τις διαθέσεις τους ζητώντας να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να καταγραφούν «με ονόματα και διευθύνσεις» οι βουλευτές και τα κόμματα που στήριξαν την πλειοψηφία στο συγκεκριμένο θέμα.

