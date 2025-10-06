Ο-Τσίπρας-στέλνει-μήνυμα-επανεκκίνησης-από-τη-Σορβόννη-μέσα-από-τη-νεολαία-και-το-νέο-του-βιβλίο

Από τους… Έλληνες φοιτητές της Σορβόννης άρχισε να ξετυλίγεται ο πολιτικός σχεδιασμός του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, καθώς η προγραμματισμένη ομιλία του σε ένα από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης, αποκρυστάλλωσε σημαντικά το τοπίο ως προς τις πραγματικές προθέσεις του.

Παρότι έχει σημάνει “κόκκινος συναγερμός” στην Αθήνα αναφορικά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας, ο ίδιος φαίνεται να ακολουθεί απαρέγκλιτα το προσωπικό σχέδιό του, το οποίο περνά μέσα από τις 700 και σελίδες του νέου βιβλίου του. Για το λόγο αυτό, ο κ. Τσίπρας απάντησε στο ερώτημα για το εάν και κατά πόσο ηγηθεί ενός νέου πολιτικού φορέα ότι «όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου», συμπληρώνοντας με νόημα πως «τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται».

Μάλιστα, «σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας» συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός, με έμπειρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να διαβλέπουν μια μελλοντική -και όχι παροντική- διάσταση στις όποιες πρωτοβουλίες του. Πάντως, όταν ο φοιτητής επανήλθε ρωτώντας τον κ. Τσίπρα πως θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, ο πρώην Πρωθυπουργός σχολίασε πως αυτό «μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει».

Η τελευταία αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού εμπεριέχει το πλήρες νόημα, με δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας φαίνεται μάλλον να επιθυμεί αντί να ξορκίζει την κακοδαιμονία της προοδευτικής παράταξης, η οποία εμφανίζεται κατακερματισμένη, να επιχειρήσει την ανασύνθεση, αφού προηγουμένως αφήσει χώρο και χρόνο στις ηγεσίες των κομμάτων, προκειμένου να επιχειρήσουν τυχόν συμπόρευσή τους απέναντι στην ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακόμη κι έτσι, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να μένει μακριά από την κεντρική πολιτική σκηνή για μεγάλο διάστημα, καθώς πηγές με γνώση των προθέσεών του τοποθετούν την “ολική επαναφορά” του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Εξάλλου, πάρα πολλά στοιχεία θα έχουν μεταβληθεί μέχρι τότε στο πολιτικό σκηνικό, όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι θα έχει προηγηθεί το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο αναμένεται εξόχως αποκαλυπτικό.

Σε σημείο που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να εκτιμούν πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «είναι στην πραγματικότητα η εκκίνηση του rebranding του», αφού θα περιλαμβάνει άγνωστες πτυχές, περιστατικά και τύχον αθέατες κρίσεις με… ονοματεπώνυμα, είτε αυτό αφορά τους πολιτικούς του αντιπάλους, είτε τους ξένους παράγοντες, είτε τους κομματικούς συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τους τελευταίους, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλαμβάνουν ένα από τα τελευταία, από τα συνολικά 11 κεφάλαια του βιβλίου, καθώς αυτό θα αναφέρεται, κατά πληροφορίες, και σε όλα όσα διαμείφθηκαν μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις διπλές εθνικές εκλογές του 2023, οδηγώντας τον Αλέξη Τσίπρα στην παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος.

Μέχρι τότε, δηλαδή τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται και η κυκλοφορία του βιβλίου, ο κ. Τσίπρας έχει ρίξει το βάρος στην ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου του, το οποίο αναμένεται να αποκτήσει πολύ σύντομα μια πολυμελή επιστημονική επιτροπή, αλλά και ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα, με την έλευση του νέου έτους.