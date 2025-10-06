Παπασταύρου-για-καλώδιο-Ελλάδας-Κύπρου:-«Για-να-προχωρήσει-το-έργο-πρέπει-να-σταματήσουν-οι-επιφυλάξεις-για-τη-βιωσιμότητά-του»

«Για να προχωρήσει το έργο, πρέπει να σταματήσουν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και να λυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα», τόνισε τη Δευτέρα το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στο Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το καλώδιο έργο «στρατηγικής σημασίας», που θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα οδηγήσει σε μείωση των υψηλών τιμών ρεύματος. Υπογράμμισε δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επενδύσει 657 εκατομμύρια ευρώ, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στα οκτώ σημαντικότερα έργα ενεργειακής υποδομής στην Ευρώπη.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την κυπριακή πλευρά, σημειώνοντας ότι οι αμφισβητήσεις του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών θέτουν εμπόδια σε ένα έργο που έχει ήδη εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί. «Δεν μπορεί να αμφισβητείται εκ των υστέρων μια συμφωνία που έχουν υπογράψει Ελλάδα, Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε αναφορές περί «εκβιασμού» από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου «παραμένουν αδιάρρηκτες και υπεράνω οποιουδήποτε έργου», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως με κοινή βούληση και αποφασιστικότητα «το έργο θα προχωρήσει».

