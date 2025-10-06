Παραιτήθηκε-ο-Αλέξης-Τσίπρας-από-βουλευτής-του-ΣΥΡΙΖΑ

Με μια λιτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις του, καθώς όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα επίκειται η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η ανακοίνωση της επιστολής παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια έγινε πριν από λίγη ώρα, μετά τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της Γ’ Συνόδου.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του μετά την επιστολή παραίτησης, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι αν και παραιτείται από βουλευτής, δεν παραιτείται από την πολιτική δράση, καλεί τους συντρόφους του σε συμπόρευση και στέλνει μήνυμα προς όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς λέγοντας: «Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».

«Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση» – Μήνυμα στους συντρόφους του

Στη δήλωσή του αναφέρει:

«Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου, κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.

» Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.

» Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν.

» Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση» αναφέρει και συμπληρώνει:

» Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν.

» Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό. Ζητείται ελπίς. Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις πράξεις, που μόνο μ’ αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα.

» Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη.

Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών. Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ.

» Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.

» Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά: Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

» Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».

«À bientôt, les enfants»

Χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης είχε συνάντηση με έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας.

«Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω» έλεγε ο κ. Τσίπρας γνωστοποιώντας το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε, το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. «Γα την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για τη συνολική προοπτική της χώρας», ενημερώνει.

Σχολιάζει, μάλιστα, πως στη συνάντηση που είχε μαζί τους διέκρινε «μια καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο».

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants ! (τα λέμε σύντομα, παιδιά»)».

Δείτε φωτογραφίες:

- sofokleous10.gr

