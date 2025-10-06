Πολάκης-σε-Τσίπρα:-Καλές-θάλασσες-με-την-5η-διάσπαση

Με μια αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, ο Παύλος Πολάκης.

Αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει ένα σκάφος με κόκκινα πανιά να οδεύει σε παγόβουνο, ο κ. Πολάκης σχολίασε «καλές θάλασσες λοιπόν (με την 5η διάσπαση)».

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις».



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.