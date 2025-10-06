Πρεμιέρα-στη-δημόσια-πρόταση-της-euronext-για-ΕΧΑΕ

Περίοδος αποδοχής έως 17 Νοεμβρίου. Η Euronext προσφέρει 0,050 μετοχές για κάθε τίτλο της ΕΧΑΕ.

Νέα σελίδα γυρνά το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς μετά το σχετικό «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκινά η δημόσια πρόταση της Euronext που θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου για την απόκτηση των μετοχών της ΕΧΑΕ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την εξαγορά του ΧΑ, η Euronext προσφέρει 0,050 μετοχές της για κάθε τίτλο της ΕΧΑΕ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση προσφοράς τουλάχιστον του 67% των μετοχών μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η Euronext ανακοινώνει τα ακόλουθα:

την έκδοση δήλωσης μη εναντίωσης από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη συντονισμένη ρύθμιση και εποπτεία της Euronext, ήτοι από τις AMF, AFM, CBI, NFSA, FSMA, CMVM και CONSOB στις 2 Οκτωβρίου 2025

την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») του πληροφοριακού δελτίου που έχει συντάξει η Euronext στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τον Νόμο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Η Euronext έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω). Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο «Σύμβουλος»). Ακολουθεί περίληψη του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των κυριότερων γεγονότων για τη Δημόσια Πρόταση:

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο

Σημείωση: Η παραπάνω ημερομηνία της 24ης Νοεμβρίου προϋποθέτει ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην ενότητα 7 κατωτέρω.

2. Περίοδος Αποδοχής

2.1 Η χρονική περίοδος κατά την οποία οι κάτοχοι Μετοχών ATHEX (οι «Μέτοχοι») μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική γραπτή δήλωση αποδοχής (η «Δήλωση Αποδοχής») σε διαμεσολαβητή (π.χ. τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία, εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλη επενδυτική εταιρεία με την οποία συνεργάζονται) που είναι πιστοποιημένο μέλος στο Ελληνικό Σύστημα Άυλων Τίτλων (ο «Συμμετέχων» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) μέσω του οποίου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ATHEX ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, ώρα 02:00 μ.μ. (η «Περίοδος Αποδοχής»).

2.2 Εναλλακτικά, για δική τους διευκόλυνση, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να εξουσιοδοτήσουν τον Συμμετέχοντα μέσω του οποίου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ATHEX, να συμπληρώσει, υπογράψει, υποβάλει ή αποστείλει τη Δήλωση Αποδοχής και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης εκ μέρους τους. Τα έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται μέσω του Συμμετέχοντα καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Η Δημόσια Πρόταση

3.1 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Όμιλος Euronext δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, καμία Μετοχή ATHEX.

3.2 Οι εταιρίες του Ομίλου Euronext ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου.

3.3 Στις 30 Ιουλίου 2025, ο Προτείνων και η ATHEX υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους συνεργασίας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση (η «Συμφωνία Συνεργασίας»). Η Συμφωνία Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η ATHEX δεν θα προσφέρει τις Ίδιες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

3.4 Τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX, τα οποία κατέχουν μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Κοντόπουλου, έχουν παράσχει ανέκκλητες δεσμεύσεις να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX υπέρ της Δημόσιας Πρότασης.

3.5 Πέραν της Συμφωνίας Συνεργασίας και των ως άνω έγγραφων δηλώσεων που έχουν παρασχεθεί στον Προτείνοντα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX, δεν

υπάρχουν ειδικές συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ή με την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές ATHEX, στις οποίες ο Προτείνων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

4. Αντάλλαγμα

4.1 Ως αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, και σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, η Euronext προσφέρει 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX (το «Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης»). Οι Μετοχές του Προτείνοντος τηρούνται σε άυλη μορφή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για τις Μετοχές του Προτείνοντος («Euronext Securities Milan»).

4.2 Σε περίπτωση που κατά την ανταλλαγή των μετοχών προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα Mετοχών του Προτείνοντος, αυτά θα καταβληθούν από τον Προτείνοντα βάσει του ακόλουθου τύπου: το γινόμενο του (x) αριθμού των Μετοχών ΑΤΗΕΧ που κατέχει ο επενδυτής, (y1) της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο τιμής συναλλαγών (VWAP) της Euronext κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας πριν από την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης και του (y2) 0,050.

4.3 Οι Προσφερόμενες Μετοχές παρέχουν δικαίωμα σε μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, διανομές από διανεμόμενα αποθεματικά ή άλλες διανομές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Euronext μετά την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης.

4.4 Η Euronext θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (η «ATHEXCSD») για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών ΑΤΗΕΧ που θα προσφερθούν, σύμφωνα με την κωδικοποιημένη απόφαση 18 (Συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του ATHEXCSD, τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους αποδεχόμενους μετόχους της ATHEX. Τα εν λόγω τέλη ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης με ελάχιστη χρέωση ίση με το χαμηλότερο μεταξύ €20 και 20% της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανά λογαριασμό αξιών.

4.5 Αντίθετα, διευκρινίζεται ότι μέτοχοι που δεν προσφέρουν τις Μετοχές ATHEX που κατέχουν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιλέγουν να λάβουν το Αντάλλαγμα σε Μετρητά στο πλαίσιο άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, φέρουν την ευθύνη για όλες τις επιβαρύνσεις και φόρους που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ του ATHEXCSD ενώ ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την καταβολή των εν λόγω επιβαρύνσεων και φόρων. Ειδικότερα, βάσει της γραμματικής διατύπωσης της εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.2048/2024, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα ως αντάλλαγμα για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών μπορεί να εξαιρεθεί από τον φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 0,10% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πλην όμως η συγκεκριμένη μεταβίβαση δεν θεωρείται πώληση κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης. Συνιστάται στους μετόχους να συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους αναφορικά με τις φορολογικές συνέπειες της Δημόσιας Πρότασης που ενδέχεται να τους αφορούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4.6 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αποδεχόμενος Μέτοχος που επιλέγει να λάβει τις Προσφερόμενες Μετοχές ή ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής του (π.χ. τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία, εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών, επενδυτική εταιρεία ή άλλος θεματοφύλακας) με τον οποίο συνεργάζεται ο Αποδεχόμενος Μέτοχος, θα πρέπει, πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, να ενημερώσει τον συμμετέχοντα στην Euronext Securities Milan, με τον οποίο o Αποδεχόμενος Μέτοχος διατηρεί άμεση ή έμμεση σχέση, για τη λήψη των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης του διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια ενημέρωση, ο εν λόγω συμμετέχων δύναται να απορρίψει τη λήψη των Προσφερόμενων Μετοχών ή η παράδοσή τους προς τον συμμετέχοντα εκ μέρους του σχετικού Αποδεχομένου Μετόχου ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

5. Πληροφοριακό Δελτίο

5.1 Αρχής γενομένης από 6 Οκτωβρίου 2025 και καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, έντυπα αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα της Eurobank A.E. στην Ελλάδα. Επιπλέον, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο μέσω (i) της ιστοσελίδας της ΕΚ (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltia12minou), (ii) της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material), (iii) της ιστοσελίδας της Eurobank (ttps://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotikadeltia/diaxeir…) και (iv) της ιστοσελίδας του Προτείνοντος (www.euronext.com/en/athex-offer).

5.2 Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης μπορούν επίσης να ληφθούν μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής του Προτείνοντος στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καλώντας στην Ελλάδα στον ακόλουθο αριθμό: Για ιδιώτες επενδυτές: Σταθερό Τηλέφωνο: +30 211 2341979 Αριθμός χωρίς χρέωση: +30 800 8888001 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) -: [- -] Για θεσμικούς επενδυτές: Σταθερό Τηλέφωνο: +34 659 765 895 καθώς και μέσω του Συμμετέχοντος με τον οποίο συνεργάζεται ο αντίστοιχος Αποδεχόμενος Μέτοχος, κατά τις ελληνικές εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης

Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου 2025 και η παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ολοκληρωθεί κατά ή περίπου στις 24 Νοεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρωθεί οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω.

7. Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης

7.1 Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των ακόλουθων αιρέσεων και του ελάχιστου αριθμού μετοχών:

(α)την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την άμεση αλλαγή ελέγχου της ΑΤΗΕΧ,

(β) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXClear,

(γ) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXCSD,

(δ) την έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδατος) και την ΕΚ σχετικά με την αλλαγή του ελέγχου της ATHEX λόγω της συμμετοχής της στο

Χρηματιστήριο Ενέργειας (HenEx) και στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστήριου Ενέργειας (EnexClear),

(ε) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την απόκτηση από τους Μετόχους Αναφοράς της Euronext (Euronext Reference Shareholders1) έμμεσης συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% στην ΑΤΗΕΧ, στην ATHEXCSD και στην ATHEXClear, (από κοινού με τα υπό (α)-(ε), οι «Αιρέσεις»), και

(ζ) το αργότερο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 38.759.500 Μετοχές ATHEX, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν υπόκειται σε αναστολή (ο «Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»). H προϋπόθεση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Σε περίπτωση που (i) δεν πληρωθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και/ή (ii) δεν πληρωθούν οι Αιρέσεις, η Δημόσια Πρόταση θα ματαιωθεί αυτοδικαίως και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, και οι Μετοχές ΑΤΗΕΧ που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους. Ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση εφόσον (i) υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ή (ii) κατόπιν έγκρισης της ΕΚ, επέλθει απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών που δεν τελούν υπό τον έλεγχό του Προτείνοντος, και οι οποίες καθιστούν τη Δημόσια Πρόταση ιδιαίτερα επαχθή.

Οι δηλώσεις αποδοχής που υποβάλλονται δεν ανακαλούνται, εκτός εάν υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που αποδέχεται (την πρόταση) δικαιούται να ανακαλέσει τη δήλωσή του.

8. Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον, στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext κατέχει τουλάχιστον 52.065.000 Μετοχές ATHEX που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ σύμφωνα με το 1 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην παρ. 7.1. (ε) στις 5 Αυγούστου 2025 οι Μέτοχοι Αναφοράς είναι οι ακόλουθοι:

– ABN AMRO Bank N.V., μέσω της θυγατρικής ABN AMRO Participaties Fund I B.V., η οποία κατέχει 0,53% του κεφαλαίου.

– Caisse des Dépôts et Consignations, η οποία κατέχει 8,25% του κεφαλαίου.

– CDP Equity, η οποία κατέχει 8,25% του κεφαλαίου.

– Société Fédérale de Participations et d’Investissement/ Federale Participatie – en Investeringsmaatschappij, η οποία κατέχει 5,45% του κεφαλαίου.

– Intesa Sanpaolo, η οποία κατέχει 1,58% του κεφαλαίου.

Επομένως, οι Μέτοχοι Αναφοράς κατέχουν συνολικά ποσοστό κεφαλαίου ίσο με 24,06%. Νόμο (το «Σχετικό ‘Όριο»):

a) Η Euronext θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με τον Νόμο, και θα απαιτήσει από τους υπόλοιπους κατόχους Μετοχών ΑΤΗΕΧ να μεταβιβάσουν τις εν λόγω Μετοχές ΑΤΗΕΧ στην Euronext, σύμφωνα με τον Νόμο (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και

b) οι κάτοχοι Μετοχών ATHEX που δεν έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με τον Νόμο (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX όσον αφορά τόσο το Δικαίωμα Εξαγοράς όσο και το Δικαίωμα Εξόδου, είναι, κατ’ επιλογή του κατόχου:

a) Προσφερόμενες Μετοχές σε άυλη μορφή μέσω της Euronext Securities Milan, ή

b) αντάλλαγμα σε μετρητά ποσού €5,98 ανά Μετοχή ATHEX («Αντάλλαγμα σε Μετρητά»). Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά πληροί τα κριτήρια του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Νόμου, δεδομένου ότι:

a) Υπερβαίνει τη μέση σταθμισμένη με τον όγκο τιμή συναλλαγών (VWAP) κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, όπου στην περίπτωση αυτή ο VWAP των Μετοχών ΑΤΗΕΧ κατά τους έξι μήνες πριν από τις 30 Ιουλίου 2025 ανέρχεται σε €5,9770.

b) Ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές ATHEX κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

c) Δεν απαιτείται αποτίμηση για την ATHEX βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν πληρούται καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

– δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ για χειραγώγηση των Μετοχών ΑΤΗΕΧ που έλαβε χώρα εντός της περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,

– κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, (i) έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε Μετοχές ATHEX στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της σχετικής αγοράς, και συγκεκριμένα, αυτές ανήλθαν στο 100% αυτών και (ii) οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επί Μετοχών της ATHEX υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των Μετοχών της ATHEX, και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε ποσοστό 39% αυτών,

– το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα, όπως προσδιορίζεται από τα κριτήρια του άρθρου 9, παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα δεδομένα του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση.

Εάν το Σχετικό Όριο επιτευχθεί ή ξεπεραστεί στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων αναμένει ότι η διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων έως οκτώ εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για την έναρξη της άνευ όρων εισαγωγής και διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια της Euronext στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες, στη Λισαβόνα και στο Παρίσι, των Μετοχών του Προτείνοντος που ενδέχεται να εκδοθούν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Εάν το Σχετικό Όριο επιτευχθεί ή ξεπεραστεί στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, το Δικαίωμα Εξόδου λήγει αυτομάτως με την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς. Κατά συνέπεια, ο Προτείνων αναμένει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.

9. Διαγραφή των Μετοχών ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ή μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, κατά περίπτωση, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων ψήφου, ο Προτείνων σκοπεύει να αιτηθεί τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προκειμένου να αποφασιστεί η υποβολή αίτησης προς την ΕΚ για την διαγραφή των Μετοχών ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Νόμου 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου υπέρ της εν λόγω απόφασης. Εάν το ποσοστό των Μετοχών ATHEX που τελικά θα προσφερθούν κυμαίνεται μεταξύ 67% και λιγότερο από 90%, οι Μετοχές ATHEX θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.