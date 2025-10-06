Πόλεμος-στην-Ουκρανία:-Μεθοδική-στήριξη-Βόρειας-Κορέας-και-Κίνας-στη-Ρωσία,-καταγγέλλουν-οι-μυστικές-υπηρεσίες

Η Βόρεια Κορέα και η Κίνα ενισχύουν μεθοδικά τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, παρέχοντας πυρομαχικά, όπλα, στρατιωτικό προσωπικό και κρίσιμα τεχνολογικά εξαρτήματα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο Ολέγκ Αλεξάντροφ, στέλεχος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, δήλωσε στο πρακτορείο Ukrinform ότι η Βόρεια Κορέα καλύπτει πλέον το 35% έως 50% των πυρομαχικών αναγκών της Ρωσίας, αποστέλλοντας μηνιαίως 200.000 έως 260.000 βλήματα διαμετρήματος 152 και 122 χιλιοστών. Παράλληλα, η Πιονγκγιάνγκ έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με εκτοξευτές και βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς KN-23 και KN-24, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντροφ, Ρωσία και Βόρεια Κορέα αξιοποιούν τη σύγκρουση ως πεδίο δοκιμών για τη βελτίωση των βορειοκορεατικών οπλικών συστημάτων, όπως της αναβαθμισμένης εκδοχής του σοβιετικού αντιαρματικού συστήματος «Konkurs» (γνωστό ως «Phoenix-2» στη βορειοκορεατική εκδοχή), του αυτοκινούμενου αντιαρματικού «Bulsae-4» και του πολλαπλού εκτοξευτή ρουκετών KN-25 διαμετρήματος 600 χιλιοστών.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών αναφέρει επίσης ότι στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας σταθμεύει στρατιωτικό απόσπασμα της Βόρειας Κορέας, αποτελούμενο από 8.500 έως 13.000 άτομα, γεγονός που επιτρέπει στη Ρωσία να απελευθερώσει ισοδύναμες δυνάμεις για το ουκρανικό μέτωπο.

Το Κρεμλίνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προχωρεί επίσης σε μαζική πρόσληψη Βορειοκορεατών εργατών, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες του ενεργού πληθυσμού λόγω επιστράτευσης. Πάνω από 17.800 εργαζόμενοι από τη Βόρεια Κορέα απασχολούνται σήμερα στη Ρωσία, ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά ακόμη 26.000, εκ των οποίων 6.000 σε έργα στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Αύξηση κινεζικής στήριξης προς τη Μόσχα

Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση της βοήθειας της Κίνας προς τη Ρωσία από το 2023. Όπως δήλωσε ο Αλεξάντροφ, το Πεκίνο διευκολύνει τη Μόσχα στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και προμηθεύει άμεσα τον ρωσικό στρατό. Από τον Νοέμβριο του 2023, έχουν εντοπιστεί σιδηροδρομικές αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού συνολικού βάρους περίπου 24.000 τόνων από την Κίνα προς τη Ρωσία.

Επιπλέον, στρατιωτικά και διπλής χρήσης προϊόντα, καθώς και υλικά υπό καθεστώς κυρώσεων, μεταφέρονται δια θαλάσσης και αέρος μέσω ενός «σκιώδους στόλου», που περιλαμβάνει και αεροσκάφη ρωσικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, τα περισσότερα από τα υλικά που προορίζονται για τη ρωσική αμυντική βιομηχανία φθάνουν μέσω «γκρίζων» διαύλων και δικτύου μεσαζόντων, ενώ το Πεκίνο επιχειρεί να προστατεύσει τις μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις του από τον κίνδυνο δευτερογενών κυρώσεων.

Η ουκρανική κατασκοπεία καταγράφει, τέλος, ότι η Κίνα παρέχει στη Ρωσία και δορυφορικά δεδομένα αναγνώρισης για πυραυλικές επιθέσεις. Κατά τη ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στις 5 Οκτωβρίου, τουλάχιστον τρεις δορυφόροι κινεζικής σειράς Yaogan φέρεται να πετούσαν πάνω από τη δυτική Ουκρανία, καταγράφοντας στόχους στρατηγικού ενδιαφέροντος.

