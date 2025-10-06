Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Νέα ρεκόρ στην Ιαπωνία

Οι ασιατικές αγορές ξεκίνησαν σε μεικτό έδαφος την εβδομάδα, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να εκτοξεύεται πάνω από 4% σε ιστορικά υψηλά, στον απόηχο της εκλογής της Sanae Takaichi στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, ενώ η ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος αποτυπώθηκε και στον ευρύτερο δείκτη Topix , που σημείωσε νέα ρεκόρ.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας εκτοξεύθηκε πάνω από 4% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα (6/10), αφού το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα εξέλεξε τη συντηρητική Sanae Takaichi ως νέα αρχηγό το Σάββατο, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η αρχική άνοδος καθοδηγήθηκε από τα κέρδη στους τομείς των ακινήτων, της τεχνολογίας και των καταναλωτικών αγαθών. Η Yaskawa Electric Corp σημείωσε άνοδο πάνω από 20%, ενώ η Japan Steel Works ενισχύθηκε κατά 14%. Οι Mitsubishi Heavy Industries και Kawasaki Heavy Industries κέρδισαν 13% και 12% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Crédit Agricole CIB, η Takaichi, στηριζόμενη στην οικονομική πολιτική της «οικονομίας υψηλής πίεσης», είναι πιθανό να ζητήσει από την Τράπεζα της Ιαπωνίας να διατηρήσει τη διευκολυντική νομισματική πολιτική, ενώ θα ήταν ανοιχτή και σε αύξηση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

«Η διοίκηση Takaichi, αναγνωρίζοντας ότι η τρέχουσα οικονομία παραμένει αδύναμη, αναμένεται να στραφεί πλήρως σε μια νέα προσέγγιση (πλήρης αναθεώρηση), επιδιώκοντας την ενίσχυση των επενδύσεων και της ζήτησης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», αναφέρεται στο σημείωμα της CA-CIB.

Παρομοίως, ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο έως και 3% και άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό.

Το γιεν υποχώρησε πάνω από 1,72% και άγγιξε το ψυχολογικό όριο των 150 ανά δολάριο, πριν επανέλθει στα 149,97.

Η τελευταία φορά που το γιεν είχε εξασθενήσει στο επίπεδο των 150 ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες στον Ιάπωνα Υπουργό Οικονομικών, Katsunobu Kato. Τον Οκτώβριο του 2022, το γιεν είχε ξεπεράσει πρόσκαιρα το όριο των 151 έναντι του δολαρίου, οδηγώντας σε παρέμβαση από το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας.

«Η βασική μας πρόβλεψη είναι βραχυπρόθεσμες απώλειες για το γιεν προς τα επίπεδα των 150, καθώς η αγορά προσαρμόζεται στην έκπληξη, αλλά όχι σε σημαντικά μεγαλύτερη αποδυνάμωση», ανέφερε η Deutsche Bank σε σημείωμά της τη Δευτέρα.

Παρόλο που η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο μειώνεται, η αγορά έχει ενσωματώσει μια τελική τιμή επιτοκίου γύρω στο 1%, που μπορεί να επιτευχθεί υπό την ηγεσία της Takaichi.

Οι αναλυτές πρόσθεσαν: «Ένα αδύναμο γιεν έχει ήδη προκαλέσει εγχώριες ανησυχίες, από τον υπερτουρισμό έως τις τιμές ακινήτων, επομένως περαιτέρω αποδυνάμωση από τα ήδη καταπιεσμένα επίπεδα θα μπορούσε να είναι ανεπιθύμητη ακόμα και για την κυβέρνηση.»

Αποδόσεις ομολόγων της Ιαπωνίας:

Η απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε πάνω από 10 μονάδες βάσης στο 3,263%.

Η απόδοση των 20ετών ενισχύθηκε πάνω από 6 μονάδες βάσης στο 2,674%.

Η απόδοση του 10ετούς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 1,659%.

Στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας, ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,19%, δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,22%, ενώ ο Hang Seng Tech Index μειώθηκε κατά 0,66%.

Οι αγορές Κίνας και Νότιας Κορέας ήταν κλειστές λόγω αργιών.

Συνοπτική εικόνα των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών: