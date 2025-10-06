Σε-δεύτερη-φάση-διερεύνησης-από-Επιτροπή-Ανταγωνισμού-του-ντιλ-της-allwyn-για-τη-novibet

Στις 3 Οκτωβρίου 2025 κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την «ALLWYN INTERNATIONAL AG» επί της εταιρίας με την επωνυμία «LOGFLEX MT HOLDING LIMITED» και τον διακριτικό τίτλο «NOVIBET», γνωστοποιεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η Allwyn International AG (Allwyn) ανήκει στον Όμιλο Allwyn, ο οποίος αποτελεί διεθνή πάροχο υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ ΑΕ και των θυγατρικών της, η οποία με τη σειρά της δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή επίγειων και διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, περιλαμβανομένων παιγνίων διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών παιγνίων τύπου καζίνο με το σήμα «pamestoixima» και «stoiximan».

H Logflex MT Holding Ltd (Novibet) δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, δηλαδή διαδικτυακό στοίχημα καθώς και διαδικτυακά παίγνια καζίνο, με το σήμα «novibet».

Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. Συγκεκριμένα:

(α) μετά την πραγματοποίηση της υπό κρίση πράξης εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn, καθώς η νέα οντότητα θα αποκτήσει μερίδια που υπερβαίνουν το 70% τόσο στην ευρύτερη αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού όσο και στην αγορά διαδικτυακού καζίνο (εξαιρουμένων των παιγνίων πόκερ).

(β) υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι με την εξαγορά της Νovibet θα εκλείψει ένας σημαντικός παράγοντας ανταγωνισμού που έχει διεισδύσει στην αγορά, ο οποίος με τη δραστηριοποίησή του άλλαξε τις ισορροπίες στις σχετικές αγορές.

Συνεπώς εγείρονται προβληματισμοί ως προς ενδεχόμενες οριζόντιες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς. Περαιτέρω, δεδομένης και της δεσπόζουσας θέσης της εξαγοράζουσας στις ως άνω οριζοντίως επηρεαζόμενες αγορές, θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τυχόν κάθετες / συσπειρωτικές επιπτώσεις μεταξύ των αγορών αυτών και των λοιπών σχετικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, η ΕΑ θα εξετάσει εάν επιβεβαιώνονται οι αμφιβολίες της ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν.3959/2011, από τη γνωστοποίηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απόφαση της ΕΑ επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης. Η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.