Στη-Βουλή-σήμερα-το-προσχέδιο-του-προϋπολογισμού

Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, αλλά και μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και κυρίως των νέων και των οικογενειών με παιδιά, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, το οποίο κατατίθεται σήμερα στο Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Ο πήχης της ανάπτυξης τοποθετείται στο 2,4%, από 2,2% φέτος, σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόβλεψη.

Η άνοδος του ΑΕΠ το 2026 θα προέλθει από την ιδιωτική κατανάλωση με προβλεπόμενη αύξηση 1,7%, έναντι του 1,9% που προβλέπεται για εφέτος και 2,1% την περασμένη χρονιά.

Κάτω από το 1% (στο 0,7%) θα περιοριστεί η δημόσια κατανάλωση η οποία εφέτος τοποθετείται στο 1,4% μετά τη «βουτιά» -4,1% πέρυσι.

Οι επενδύσεις προβλέπεται να σημειώσουν δυναμική αύξηση κατά 10,2%, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της πορείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για φέτος ο «πήχης» των επενδύσεων έχει τοποθετηθεί στο 5,7% ενώ πέρυσι η επίδοση ήταν 4,5%.

Έντονα ανοδικά προβλέπεται να κινηθούν εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι μεν πρώτες με ρυθμό 4,5% (από 2,2% εφέτος) ενώ οι δεύτερες θα εκτοξευθούν στο 4,6% (από 0,9% εφέτος).

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να κινηθεί στα επίπεδα του 2,2% (από 3% το τρέχον έτος και το 2024).

Το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσεις στο 140% του ΑΕΠ, η απασχόληση θα κινηθεί ανοδικά με ρυθμό 0,4% (από 0,7%), ενώ το ποσοστό ανεργίας θα υποχωρήσει στο 7,4% έναντι 7,8% εφέτος.

Με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η ανεργία θα βρεθεί στο 8,6% το 2026, από 9,1% και 10,1% τα έτη 2025 και 2024 αντιστοίχως.

Η διατήρηση των υψηλών ρυθμών της οικονομίας και κατά συνέπεια η αύξηση του παραγόμενου πλούτου, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, θα ενισχύσουν περαιτέρω τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα επιτρέψουν νέες παρεμβάσεις το 2026 υπέρ των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων.

Το 2024 το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ, ενώ εφέτος αναμένεται να ξεπεράσει το 3,5%.

Μέτρα 1,7 δισ. ευρώ

Το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού περιλαμβάνει και τις παρεμβάσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βασικοί άξονες της φορολογικής μεταρρύθμισης: η στήριξη των οικογενειών με έμφαση στους πολύτεκνους, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ελάφρυνση των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους, η τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών, καθώς και η δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του Οκτωβρίου στη Βουλή θα ενταχθούν πρόσθετες ρυθμίσεις μείωσης της φορολογίας ακινήτων, μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης, επεκτάσεις φορολογικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπως οι μηχανικοί και οι ερευνητές.

Οι παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές λόγω της μειωμένης παρακράτησης. Ατομικές επιχειρήσεις και αγρότες όμως θα πρέπει να περιμένουν περισσότερο. Θα δουν την όποια ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

