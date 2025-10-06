Στον πάγο το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Οι αντιδράσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας – «Αδιατάρακτες οι αδελφικές σχέσεις μας»

Όλο και πιο δύσκολα φαντάζουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, υπό το πρίσμα των χθεσινών εχθροπραξιών μεταξύ του προέδρου Χριστοδουλίδη και της ηγεσίας του ΑΔΜΗΕ.

Η απογευματινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκαθάρισε μεν τη στάση της Αθήνας ως προς το έργο, δεν παρείχε όμως ορατότητα ως προς τη βιωσιμότητα του.

Πάντως, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να βάλει τις αδελφικές σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας στο ζύγι και τις θεωρεί ανεξάρτητες από το όποιο έργο.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη που έκανε λόγο για εκβιασμό από τη μεριά του ΑΔΜΗΕ προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου που βρίσκονταν στην Άμοργό επέστρεψαν το μεσημέρι με ελικόπτερο, με το κλίμα να μην είναι καλό, και σύντομα συνεκλήθη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μανούσου Μανουσάκη.

Σε αυτή τη σύσκεψη έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων επί του πεδίου, όπως και των χρημάτων που ο ΑΔΜΗΕ έχει δαπανήσει, χωρίς να έχει εισπράξει αντιστοίχως την Κυπριακή συμμετοχή και παρά την επί της αρχής έγκριση της ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου).

«Το έργο θα προχωρήσει όταν αρθούν οι επί της αρχής αμφισβητήσεις της βιωσιμότητας του έργου και όταν λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες», έλεγε αρμόδια κυβερνητική πηγή στο thetimes|-.gr, στον απόηχο της κυβερνητικής σύσκεψης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει έμπρακτη δέσμευση της Κυπριακής πλευράς στο έργο, με δεδομένη την πρόσφατη αμφισβήτηση της βιωσιμότητας από τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνό. Και παράλληλα, θα πρέπει η δέσμευση να φανεί και επί του πεδίο, ήτοι να υπάρξει συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ για τις τεχνικές παραμέτρους και τα επόμενα βήματα. Με τα ως τώρα δεδομένα και παρά την επί της αρχής συνεννόηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη πριν από περίπου 10 μέρες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το ενδεχόμενο μοιάζει πλέον να απομακρύνεται.

Κατά πληροφορίες, στη χθεσινή σύσκεψη ο κ. Μανουσάκης έδωσε μια αναλυτική περιγραφή των όσων έχει πράξει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και των χρημάτων που έχει δαπανήσει, χωρίς αντιστοίχως να έχει εισπράξει από μέρους της Κύπρου. Από τη μεριά τους και οι Κύπριοι έχουν επιχειρήματα, λέγοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει εκπληρώσει συμβατικές του υποχρεώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση όμως κινείται «στη γραμμή» του ΑΔΜΗΕ και ζητά έμπρακτες δεσμεύσεις, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα προγραμματισμένα βήματα.

«Αδιατάρακτες σχέσεις»

Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο πεδίο και παρά τον «ηλεκτρισμό» που ήταν εμφανής σε όσους είδαν τον κ. Μητσοτάκη χθες στην Αμοργό αφού πληροφορήθηκε τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη, πάντως, η πρόθεση της Αθήνας είναι να μην βάλει τις σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου σε δοκιμασία.

«Οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενότητα του Ελληνισμού είναι αναγκαία συνθήκη σε αυτό το σύνθετο και άκρως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Αθήνα δεν γίνονται αντιληπτές τυχόν σκοπιμότητες από κύκλους και παράγοντες στη Μεγαλόνησο, όμως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην εμπλακεί σε μια ελληνοκυπριακή διελκυστίνδα.

Τον τόνο αναμένεται να δώσει σήμερα το πρωί στο Open ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ δεδομένα απαντήσεις θα κληθεί να δώσει και κατά τη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.