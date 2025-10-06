Τουρισμός:-Βρετανικό-ενδιαφέρον-για-διακοπές-εμπειρίας-στην-Ελλάδα

Το πλήθος των δυνατοτήτων για διακοπές εμπειρίας στη φύση που προσφέρει η Ελλάδα και το απαράμιλλο φυσικό κάλος της παρουσίασε σε τρεις κορυφαίες τουριστικές διοργανώσεις της βρετανικής αγοράς η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας.

Με επίκεντρο τον τουρισμό περιήγησης, τον θαλάσσιο και τον βιώσιμο τουρισμό οι ελληνικοί προορισμοί αναδείχθηκαν σε ιδανικούς τόπους διακοπών για τους Bρετανούς που επιζητούν αυθεντικές και βιώσιμες εμπειρίες με οικοφιλικό πρόσημο.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης συνεργασιών με τη βρετανική τουριστική αγορά και την προβολή θεματικών τουριστικών εμπειριών σε όλη τη χώρα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε:

Στο ετήσιο συνέδριο της ATAS (Association of Touring & Adventure Suppliers) και στο διήμερο αφιέρωμα στις τάσεις του κλάδου περιήγησης και δραστηριοτήτων υπαίθρου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Ουαλίας, ICC Wales, (16-17 Σεπτεμβρίου). Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή 50+ προμηθευτών και 350 τουριστικών πρακτόρων, στοχευμένες συναντήσεις προβάλλοντας θεματικές εμπειρίες σε όλη την Ελλάδα.

Η προϊσταμένη Ελένη Σκαρβέλη και η αναπληρώτρια προϊσταμένη Άντζελα Τζίφα ανέδειξαν σε σειρά συναντήσεων τις αυθεντικές υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές διαδρομές, ενθαρρύνοντας συνεργασίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά της επισκεψιμότητας. Παράλληλα, κληρώθηκε με έπαθλο τη συμμετοχή τεσσάρων τουριστικών πρακτόρων σε ταξίδι εξοικείωσης την άνοιξη του 2026 στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από αριστερά, Rhys Davies. Head of Sales & Βusiness Development The Moorings|Sunsail, και Άντζελα Τζίφα, αναπλ. προϊσταμένη Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας στo Southampton International Boat Show

Στη διεθνή ναυτική έκθεση, Southampton International Boat Show (19-28 Σεπτεμβρίου). Το κορυφαίο ναυτικό γεγονός της Αγγλίας, με ιστορία άνω των 50 ετών, φιλοξενείται στον λιμένα του Σαουθάμπτον και προσελκύει πάνω από 100.000 επισκέπτες και περισσότερους από 450 εκθέτες.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο ΕΟΤ πραγματοποίησε γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών για τους επισκέπτες, ενώ παράλληλα δόθηκαν πληροφορίες, για μαρίνες υψηλών προδιαγραφών στα Δωδεκάννησα και στον Αργοσαρωνικό, καθώς και για θεματικές εμπειρίες όπως το island hopping, νέες θαλάσσιες διαδρομές, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις και θαλάσσια αθλήματα. Και επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον της βρετανικής αγοράς για την Ελλάδα ως ασφαλή, εύκολα προσβάσιμο και συναρπαστικό προορισμό για θαλάσσιες εμπειρίες και περιηγήσεις.

Στις εργασίες του Chapter Earth της ομάδας εργασίας για την κλιματική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC), που πραγματοποιήθηκε (8-10 Σεπτεμβρίου) στην πόλη Athlone της Ιρλανδίας.

Οι συμμετέχοντες στο Chapter Earth, εκπρόσωποι εθνικών οργανισμών τουρισμού σε δραστηριότητα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Κλιματικής Δράσης της Ιρλανδίας

Συμμετέχοντες από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Ισλανδία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο/Φλάνδρα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Εθνικό Πρόγραμμα Κλιματικής Δράσης της Ιρλανδίας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ήδη περισσότερες από 150 τουριστικές επιχειρήσεις μέσα από εξειδικευμένη καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, μείωσης απορριμμάτων και διαχείρισης υδάτων.

Η εκπρόσωπος του ΕΟΤ, Ελένη Σκαρβέλη παρουσίασε την στρατηγική επιδίωξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ενσωμάτωση κλιματικών πρωτοβουλιών στην εθνική πολιτική τουρισμού και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

INFO:

Η ATAS (Ένωση Παρόχων Περιηγήσεων & Δραστηριοτήτων Περιπέτειας) συγκεντρώνει κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και αποτελεί ιδανική πλατφόρμα για την παρουσίαση της Ελλάδας μέσα από αυθεντικές, λιγότερο προβεβλημένες εμπειρίες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ATAS, η Ιταλία παραμένει ο νούμερο ένα προορισμός σε κρατήσεις για το 2025, ενώ το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αφρική και η Ινδία παρουσιάζουν πτώση. Παράλληλα, το Περού, η Κόστα Ρίκα, η Ιαπωνία και το Μαρόκο εμφανίζουν ισχυρή ανάπτυξη και παραμένουν στη λίστα των κορυφαίων 20 προορισμών για τουρισμό περιπέτειας.

Η 10η συνάντηση του Chapter Earth, με την πολύτιμη υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ιρλανδίας, Fáilte Ireland, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, τη σημασία της πανευρωπαϊκής συνεργασίας και της τοπικής καινοτομίας στη διαμόρφωση ενός κλιματικά ανθεκτικού μέλλοντος για τον τουρισμό, που ενδυναμώνει τις κοινότητες, προστατεύει τους φυσικούς πόρους και δημιουργεί αυθεντικές, βιώσιμες εμπειρίες για τους επισκέπτες σε όλη την Ευρώπη.