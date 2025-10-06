Το-παρασκήνιο-της-παραίτησης-Τσίπρα:-Η-πίεση-του-ΣΥΡΙΖΑ,-οι-επαφές-για-το-νέο-κόμμα-και-το-βιβλίο

Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική του παρουσία ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έγραψε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αποφασίζοντας να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, κλείνοντας δηλαδή οριστικά πίσω το κεφάλαιο της πορείας του στο κόμμα που τον οδήγησε στην εξουσία.

Αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πολύ στενούς του συνεργάτες, αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένους εκ των οποίων ενημέρωσε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί, ο Αλέξης Τσίπρας απέστειλε την επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής λίγο πριν εκκινήσει επίσημα η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, ώστε να ξεκαθαρίσει την στάση του, κάτι που του ζητούσαν επιτακτικά πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στη δημόσια σφαίρα, όσο κυρίως παρασκηνιακά, ακόμη και πρόσωπα της επιρροής του.

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης: Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

«Απόλυτος εγκλωβισμός»

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Τσίπρας παρενέβη δύο φορές τις τελευταίες ώρες από τη Σορβόννη κι ενώ συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας προηγηθεί σειρά τοποθετήσεων στελεχών το προηγούμενο διάστημα που του ζητούσαν να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στο κόμμα, λόγω της φημολογίας για ίδρυση νέου κόμματος. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπενθυμίσει με νόημα σε συνέντευξη του πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά» αποτύπωνε γλαφυρά τον «απόλυτο εγκλωβισμό», όπως σχολίαζαν έμπειρα στελέχη του κόμματος, υπογραμμίζοντας και την ηθική διάσταση της επιλογής του πρώην Πρωθυπουργού απέναντι σε ανθρώπους, με τους οποίους συμπορεύτηκε επί χρόνια. Αποκορύφωμα ήταν η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στη φετινή ΔΕΘ, η οποία κατέδειξε το πλήρες μέγεθος της εσωκομματικής αμηχανίας μπροστά στο ενδεχόμενο ενός νέου βήματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Απελευθέρωση» και επαφές

Το ηθικό μέρος του πράγματος είναι κάτι που προσμέτρησε, κατά πληροφορίες, στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απελευθερώνεται τώρα να οργανώσει το νέο κόμμα του, χωρίς να χρειάζεται να ακροβατεί μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου σχήματος. Ιδίως, όταν οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλο κύκλο περιοδειών ανά την Ελλάδα με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του. Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι παρών εκλογικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ προχωρά με ορίζοντα το πρώτο εξάμηνο του 2026 ταυτόχρονα και την στελέχωση του Ινστιτούτου του.

Ένας από τους λόγους, εξάλλου, που τον οδήγησαν στην παραίτηση είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να πραγματοποιήσει διαδοχικές επαφές με πρόσωπα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής που επιθυμούσαν να τον συναντήσουν, καθώς κάθε ραντεβού θα μπορούσε να θεωρηθεί παρεξηγήσιμο, αν όχι απαγορευτικό λόγω της κομματικής και βουλευτικής ιδιότητάς του ως στέλεχος της Κουμουνδούρου. Δεν είναι τυχαίο ότι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και συνδικαλιστές από όλη τη χώρα επιδίωξαν να τον συναντήσουν, τις περισσότερες φορές χωρίς αποτέλεσμα.

Παρών στις εκλογές

Όσο για το πολιτικό προσωπικό στο εκλογικό σχήμα, αυτό θα προκύψει σε έναν βαθμό και από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική», όπως αναφέρουν αρκετά στελέχη. Ταυτόχρονα, όμως, με επίκεντρο το Ινστιτούτο του θα υπάρξουν νέα πρόσωπα τεχνοκρατικού προφίλ που θα τον πλαισιώνουν, παράλληλα με νέους συνεργάτες του και πρόσωπα εμπιστοσύνης του από τα προηγούμενα χρόνια, μπολιάζοντας ηλικίες και σχολές πολιτικης σκέψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας ανέφερε στην σημερινή του δήλωση πως παραιτείται γιατί «δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν», όπως είπε, δηλώνοντας την ίδια ώρα πλήρως ενεργός, αφού «παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση», όπως γνωστοποίησε.

Νέο λαϊκό κίνημα

Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις για χρήση των βουλευτικών προνομίων, υποστηρίζοντας ότι «εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης». «Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της» όπως σημείωσε, προαναγγέλλοντας στην ουσία τη δημιουργία ενός νέου λαϊκού κινήματος, με αφετηρία τις περιοδείες για την παρουσίαση του βιβλίου του.

«Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη», όπως εξήγησε ο ίδιος, χωρίς να εξαιρεί από το νέο κίνημα και τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Προσκλητήριο στον ΣΥΡΙΖΑ

«Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», κατέληξε ο κ. Τσίπρας, δίνοντας ραντεβού στις σελίδες του βιβλίου του.

Ειδήσεις σήμερα:Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας

«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της

Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών