Το-τραπεζικό-καρέ-που-κρατάει-το-ανοδικό-momentum-ζωντανό

Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί το “αιχμηρό δόρυ” του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha) εισέρχονται σε μια περίοδο όπου η σταθερότητα συναντά την αποδοτικότητα, δίνοντας έτσι το στίγμα ότι το ανοδικό momentum μπορεί να παραταθεί. Με το βλέμμα τώρα στραμμένο στο φινάλε του 2025, ο στρατηγικός επενδυτής καλείται να σταθεί σε τρεις άξονες: τη διατηρήσιμη κερδοφορία, την ορατότητα επιστροφών προς τους μετόχους και τη συγκριτική αποτίμηση έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου.

Οι τέσσερις τραπεζικές κυρίες παρουσιάζουν ισχυρούς δείκτες αποδοτικότητας, με το RoTE να κινείται σε επίπεδα 13%-15%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες όχι μόνο ανακτούν μερίδιο αγοράς στην πιστωτική επέκταση, αλλά παράλληλα μετατρέπουν τα έσοδα σε καθαρή αξία για τον μέτοχο. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν συνδυάζεται με την ιστορικά χαμηλή στάθμη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την προσεκτική πολιτική προβλέψεων.

Η δεύτερη παράμετρος είναι η επιστροφή κεφαλαίου. Οι διεθνείς οίκοι βλέπουν σαφή προοπτική γενναιόδωρων μερισμάτων αλλά και επαναγορών μετοχών. Στην περίπτωση της Πειραιώς, η Citi ενσωματώνει σενάριο buyback ίσο με το 10% των καθαρών κερδών, στοιχείο που διαφοροποιεί σημαντικά την αναμενόμενη απόδοση. Η Eurobank και η Alpha, με υψηλή επαναληψιμότητα κερδών, εμφανίζονται σε πλεονεκτική θέση για να ακολουθήσουν ανάλογη πορεία. Η Εθνική, αν και με μικρότερο περιθώριο ανόδου, λειτουργεί ως πιο “αμυντική” επιλογή με σταθερή διανομή.

Παράλληλα ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ελκυστικός, διότι διαπραγματεύεται με discount έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο λόγος τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) κυμαίνεται στο 0,9-1,1x, όταν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στις 1,2-1,3x. Ο δείκτης P/E για το 2025 παραμένει στις 8-9 φορές, έναντι 10-11 στον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η απόκλιση αυτή αφήνει περιθώριο για επανεκτίμηση της αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν την τρέχουσα δυναμική.

Οι κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι –Bank of America, Alpha Finance, Citi, UBS και Deutsche Bank– συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το ελληνικό τραπεζικό story παραμένει σε ανοδική τροχιά. Η Eurobank αναδεικνύεται ως το πιο ισχυρό growth play, η Alpha μπαίνει σε φάση ουσιαστικής επανεκτίμησης αποτίμησης, ενώ η Πειραιώς προσφέρει το μεγαλύτερο ρίσκο – ανταμοιβή, συνδυάζοντας δυναμική κερδών με υψηλή μεταβλητότητα. Η Εθνική, τέλος, λειτουργεί ως “ασφαλές χαρτί” για όσους αναζητούν σταθερότητα και χαμηλότερο ρίσκο στο χαρτοφυλάκιο. Με βάση τώρα τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των οίκων, το προφίλ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αφήνει περιθώριο για νέα άνοδο.

Για τη Eurobank, η τιμή των 3,42 ευρώ, που έγραφε το πρωί της Πέμπτης, συγκρίνεται με μέσο στόχο τα 4,04 ευρώ, κάτι που συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο περίπου 18,1%. Η Εθνική Τράπεζα, στα 12,78 ευρώ, εμφανίζει μέσο στόχο 13,20 ευρώ, που μεταφράζεται σε σχετικά περιορισμένο upside 3,3%. Για την Πειραιώς, η τρέχουσα τιμή των 7,416 ευρώ αντιπαραβάλλεται με μέσο όρο στόχων στα 7,78 ευρώ, δίνοντας δυναμική ανόδου 4,9%. Τέλος, η Alpha Bank στα 3,665 ευρώ διαθέτει μέσο στόχο τα 3,86 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο περίπου 5,3%.

Από τις επιμέρους διαγραμματικές αναλύσεις η μετοχή της Eurobank αποτυπώνει μια επαναφορά πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης των 3,40 ευρώ, με αυξημένο όγκο συναλλαγών, στοιχείο που, αν επιβεβαιωθεί με ημερήσιο κλείσιμο, θα ενισχύσει το ανοδικό τασικό σήμα. Η ζώνη των 3,20 με 3,16 ευρώ λειτουργεί ως ισχυρή στήριξη, ενώ η επόμενη αντίσταση στην περίπτωση που η μετοχή αποδράσει από τα 3,40 είναι τα 3,80 ευρώ. Να σημειώσω εδώ ότι το προηγούμενο υψηλό που σημειώθηκε στα μέσα του περασμένου Αυγούστου ήταν στα 3,60 ευρώ.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας καταγράφει ανοδική αντίδραση μετά την ισχυρή στήριξη που πρόβαλε για πάνω από 22 ημέρες η ζώνη των 12 με 11,86 ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της ως “αμυντικού ορίου”. Η άρνηση αυτή έχει φέρει τη μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις να προκαλεί ένα ανοδικό ρήγμα στη βραχυχρόνια αντίσταση των 12,575 ευρώ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πιθανή ανάβασή της προς τα υψηλά που είχε σημειώσει στα 13,48 ευρώ στις 14 Αυγούστου. Πάνω από εκεί θα βρεθεί στο κατώφλι του ψυχολογικού ορίου των 14 ευρώ. Την ώρα που γραφόταν το άρθρο η Πειραιώς έγραφε νέο υψηλό πολλών ετών στα 7,49 ευρώ, ξεπερνώντας το προηγούμενο των 7,398 ευρώ που είχε σημειωθεί στις 12 Αυγούστου. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει και με το παραπάνω τη βραχυχρόνια τάση και διάθεση των επενδυτών για υψηλότερα νούμερα. Η παραμονή της μετοχής και στις επόμενες συνεδριάσεις πάνω από τα 7,30 ευρώ θα ανοίξει διάπλατα τον ανηφορικό δρόμο για την επόμενη περιοχή αντίστασης των 7,80 ευρώ. Σημείο-κλειδί σε ένα pullback της μετοχής είναι το επίπεδο των 7,10 ευρώ. Κλείνω με τη μετοχή της Alpha Bank η οποία έχει διαλύσει ανοδικά την προηγούμενη αντίσταση στα 3,60 ευρώ. Η επιβεβαίωση της τμήσης θα ανοίξει τα φώτα στο επόμενο διαγραμματικό πάτωμα των 3,80 ευρώ, όπου και είχε αποτυπωθεί πρόσφατα η τοπική κορυφή. Το ισχυρό πάτημα πάντως που έγινε στη ζώνη των 3,38 με 3,35 ευρώ βάζει τη σφραγίδα για μια πιθανή ανοδική κίνηση πάνω από τα 3,80 ευρώ και προς το όριο των 4 ευρώ. Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

