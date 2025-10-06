Τραμπ:-Η-1η-φάση-του-σχεδίου-για-τη-Γάζα-θα-πρέπει-να-ολοκληρωθεί-αυτή-την-εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ξεκαθαρίζει πως η 1η φάση του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, κάτι που δεν θέλει κανείς να δει. Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι «πολύ θετικές συζητήσεις» έχουν λάβει χώρα μεταξύ της Χαμάς και Αράβων και Μουσουλμάνων συνομιλητών το Σαββατοκύριακο με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη «ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή».

«Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «τεχνικές ομάδες» θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να «επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες».

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», λέει ο Τραμπ.

Δεν είναι άμεσα σαφές τι εννοεί με τον όρο «πρώτη φάση» και αν υπονοεί ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτή την εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ελπίζει ότι οι όμηροι θα μπορέσουν να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της αργίας Σουκότ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ και διαρκεί μία εβδομάδα, ακολουθούμενη αμέσως από την αργία Σιμχάτ Τορά, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Μαζική αιματοχυσία — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», υπογράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Στην Αίγυπτο αντιπροσωπεία της Χαμάς, διαψεύδει αναφορές ότι δέχθηκε να παραδώσει τα όπλα της

Μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, έφτασε στην Αίγυπτο «για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με μηχανισμούς εκεχειρίας, αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων και ανταλλαγής κρατουμένων», ανακοινώνει η τρομοκρατική οργάνωση.

Η Χαμάς αναφέρεται στους ομήρους που απήγαγε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία ξεκίνησε τον συνεχιζόμενο πόλεμο, ως «αιχμαλώτους».

Την ίδια ώρα τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς διαψεύδουν το προηγούμενο δημοσίευμα του σαουδαραβικού δικτύου Al Arabiya ότι η Χαμάς είχε αρχίσει να συλλέγει τις σορούς των ομήρων και συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα της σε έναν οργανισμό υπό διεθνή εποπτεία.

Σε δηλώσεις που κυκλοφόρησαν από μέσα όπως το ραδιόφωνο Al-Aqsa της Χαμάς, αναφέρεται ότι πρόκειται για ψευδείς αναφορές χωρίς καμία βάση στην πραγματικότητα.