Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, October 6

    ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank Νάγκελ

    Επιχειρήσεις
    ΤτΕ:-Συνάντηση-Στουρνάρα-με-τον-πρόεδρο-της-bundesbank-Νάγκελ
    ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank Νάγκελ

    Οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, καθώς και για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

    Ο πρόεδρος της Deutsche Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ επισκέφθηκε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

    Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, καθώς και για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com