Φλωρίδης για Τσίπρα: «Άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο – Η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα»
Το δικό του σχόλιο μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτηση στα social media
Your browser does not support the
audio element.
Το δικό του σχόλιο μετά την είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Με μια σύντομη ανάρτηση στα social media αναφέρει:
«Παραιτήθηκε ο Α. Τσίπρας από Βουλευτής. Το Κοινοβούλιο, λέει, δεν προσφέρεται, έστω και με τα προνόμια ενός π. Πρωθυπουργού που παρέχει ο κανονισμός της Βουλής, για πολιτικό αγώνα!
Άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο! Όπως θα έλεγε και ο Μαρξ, «η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα»!»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr