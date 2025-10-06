Ψηφιακή-θωράκιση-για-την-αγορά-παιγνίων-με-το-data-warehouse-της-ΕΕΕΠ

Έργο-σταθμός για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δημιουργία της Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων (Data Warehouse) είναι ένα έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά παιγνίων. Πρόκειται για μια επένδυση που αλλάζει τον τρόπο εποπτείας και ελέγχου της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, καθιστώντας τον πιο άμεσο, πιο αξιόπιστο και ουσιαστικά πιο αποτελεσματικό.

Η νέα υποδομή επιτρέπει την ενοποίηση, αποθήκευση και επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων που προέρχονται από παρόχους και κατόχους αδειών παιγνίων, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην ΕΕΕΠ να έχει πλήρη εικόνα της αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η άμεση άντληση αξιόπιστων στοιχείων για εποπτικούς ελέγχους.

Η σημασία του έργου αναγνωρίστηκε και εκτός του στενού θεσμικού πλαισίου: στα BITE Awards 2025, η ΕΕΕΠ απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία «Best Use of Data» για την ανάπτυξη της αποθήκης δεδομένων σε συνεργασία με την εταιρεία Seven Red Lines. Μια διάκριση που επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο διαχείρισης, αλλά δύναμη διαφάνειας, λογοδοσίας και θεσμικής ενίσχυσης.

Η ΕΕΕΠ έχει ένα σύγχρονο ψηφιακό «οπλοστάσιο» που αναβαθμίζει ριζικά τον ρόλο της: όχι μόνο ρυθμίζει, αλλά ελέγχει με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Πρόκειται για ένα από τα σκέλη του πιο σύνθετου έργου που έχει προκηρύξει η Επιτροπή και το οποίο καθυστέρησε σημαντικά.

Ανάδοχος του συνολικού έργου είναι η Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία «Cosmos Computers Α.Ε.Β.Ε.- Grant Thorton Business Solutions Α.Ε.»», η οποία ανέλαβε την υλοποίηση μετά από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία διαγωνισμού.

Τι προβλέπει το έργο

Η Κεντρική Αποθήκη Δεδομένων και το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσουν την καρδιά του ελεγκτικού μηχανισμού της ΕΕΕΠ. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από όλους τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών, προσφέροντας δυνατότητες ανάλυσης, εποπτείας και λήψης αποφάσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Το σύστημα ενισχύει τη διαφάνεια και θα βοηθήσει στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την προστασία των παικτών.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης:

• Συναλλαγών και οικονομικών ροών.

• Συμμόρφωσης των παρόχων με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

• Δεδομένων σχετικά με την προστασία ευάλωτων ομάδων παικτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αυτός, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

α. Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου δεδομένων που θα συλλέγονται από τα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα των Κατόχων Άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [τουλάχιστον δέκα (10) έτη].

β. Ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων.

γ. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.

δ. Ανάπτυξη υποδομής αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων.

Αλλαγή δεδομένων στον έλεγχο της αγοράς

Η υλοποίηση αυτού του έργου αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που εποπτεύεται η αγορά των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Μέσω της αυτοματοποίησης και της άμεσης πρόσβασης σε κρίσιμα δεδομένα, οι ελεγκτικές αρχές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση της αγοράς, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και την προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, το σύστημα θα διευκολύνει την ανάλυση δεδομένων για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από την ΕΕΕΠ.

Επιπλέον, θα ενισχυθεί η συνεργασία με άλλες ελεγκτικές και φορολογικές αρχές, διασφαλίζοντας μια συνολική προσέγγιση στον έλεγχο της αγοράς.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο για την εποπτεία αγορών υψηλής ρύθμισης, ενώ η επιτυχής εφαρμογή του θα θέσει τις βάσεις για μια περισσότερο διαφανή και αποδοτική λειτουργία της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΕΕΕΠ στοχεύει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά, να προστατεύσει τους καταναλωτές και να εξασφαλίσει τη δίκαιη και ισότιμη λειτουργία του ανταγωνισμού.