AKTOR: «Πράσινο φως» για τη διάσπαση σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις – Ομόφωνη απόφαση στη Γενική Συνέλευση

Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 6η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 15.09.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

1. «(α) Έγκριση της Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών»), (β) Υποβολή και Έγκριση του από 27.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών κατ’ εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού Κλάδου Κατασκευών της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Κατασκευών βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, (γ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Λεπτομερούς Έκθεσης Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019), (δ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Έκθεσης Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, (ε) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της 2 Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών και (στ) Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Απόσχισης.» Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 83,440% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Υπέρ 170.194.519 ψήφοι, ποσοστό 100,000%

• Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

• Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) Τη Διάσπαση με Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), και τη μεταβίβαση δια καθολικής διαδοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας, ήτοι ενδεικτικά το σύνολο των δικαιωμάτων, κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, συμμετοχών, άυλων αγαθών, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων, εργαζομένων, συμβάσεων, εκκρεμών δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας του Κλάδου και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του και εν γένει των έννομων σχέσεων του Κλάδου, περιλαμβανομένων των διοικητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων του Κλάδου που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης (ενδεικτικά περιλαμβανομένου και του εργοληπτικού πτυχίου 7ης Τάξης με αριθ. 9690 Μ.Ε.Ε.Π. και κάθε ιδιότητας ή έννομης σχέσης ή εμπειρίας, ή κύκλου εργασιών, ή στελεχών, ή στοιχείου και δυναμικού κ.λ.π. που αυτό συμπεριλαμβάνει ή αποδεικνύει κλπ), καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και αντίστοιχα υποχρέωσης του Κλάδου Κατασκευών, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή/και στη συμβολαιογραφική σύμβαση διάσπασης που θα υπογραφεί, έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών»), με την παράδοση στην Εταιρεία και των εξήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (66.867.823) νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) ευρώ εκάστης, ως συνέπεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, λόγω της εισφοράς του Κλάδου, επί των οποίων η Εταιρεία θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, παραμένοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μοναδική κατά 100% μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών και της συμβολαιογραφικής Σύμβασης Διάσπασης που θα υπογραφεί.

(β) Το από 27.06.2025 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών κατ’ εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης 3 Μετασχηματισμού Κλάδου Κατασκευών της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Κατασκευών βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που ενσωματώνονται σε αυτό, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία και δημοσιεύθηκε στις 30.06.2025 στην ιστοσελίδα Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις, και δη όπως επισυνάπτεται στο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Την από 27.06.2025 Λεπτομερή Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4601/2019). (δ) Την από 27.06.2025 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019,

(ε) Όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω για την υλοποίηση της Απόσχισης εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, προς τον οποίο παρείχε την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, πράξεις, εκχωρήσεις, αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις και ιδίως τη συμβολαιογραφική Σύμβαση Διάσπασης, όπου, μεταξύ άλλων, θα περιγραφούν με μεγαλύτερη ανάλυση τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Κλάδου, και κάθε είδους τροποποιήσεις, διορθώσεις, επαναληπτικές, συμπληρωματικές αυτής συμβολαιογραφικές πράξεις, αξιώσεις, καταχωρίσεις, υποβολές, ή δηλώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις, μεταξύ άλλων, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή άλλης αρχής, ή τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό του Γ.Ε.ΜΗ., των αρμόδιων υπουργείων, κτηματολογικών γραφείων, φορολογικών και πολεοδομικών Αρχών, εργοληπτικών μητρώων κ.λπ.) και να εκδίδει και να υπογράφει όλες τις συμπληρωματικές δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένου του συμβολαιογραφικού τύπου), δηλώσεις φόρου, αιτήσεις, καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη υλική πράξη ή νομικά αναγνωριζόμενη ενέργεια που τυχόν είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την υλοποίηση, δημοσίευση, καταχώριση στις αρμόδιες Αρχές της Σύμβασης Διάσπασης και κάθε συμπληρωματικής, διορθωτικής, επαναληπτικής, τροποποιητικής αυτής και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου στην Επωφελούμενη. Ο ως άνω εξουσιοδοτείται περαιτέρω να καταθέτει αιτήσεις εξ ονόματος της Διασπώμενης Εταιρείας, να συντάσσει έγγραφα με οποιονδήποτε τύπο, να δέχεται επιδόσεις εγγράφων και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την υλοποίηση, δημοσίευση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Απόσχισης και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου. Ταυτόχρονα, ο ως άνω εξουσιοδοτείται περαιτέρω να ορίσει κατά την κρίση του, αναπληρωτή ή υποκατάστατο ή περαιτέρω υποπληρεξούσιο για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών.

2. «(α) Έγκριση της Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS-PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη 4 Εταιρεία»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), (β) Υποβολή και Έγκριση του από 27.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ κατ’ εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, (γ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Λεπτομερούς Έκθεσης Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019), (δ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Έκθεσης Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, (ε) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και (στ) Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Απόσχισης.» Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 83,440% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: • Υπέρ 170.194.519 ψήφοι, ποσοστό 100,000% • Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000% • Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Επισυνάπτετια ολόκληρη η παρουσίαση του AKTOR