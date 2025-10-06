Black out στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Της -

«Το έργο θα προχωρήσει εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες» διαμηνύει η Αθήνα για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, στον απόηχο της νέας κρίσης που εκδηλώθηκε χθες. Κυβερνητικές πηγές σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι «οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου» σε μια σαφή προσπάθεια να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις ότι η γενικά βεβαρημένη ατμόσφαιρα με επίκεντρο το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης, δεν μπορεί να μην ρίχνει τη σκιά της στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα δείχνει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για τις οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες, κάτι που εδώ και καιρό φημολογείται. Από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη, έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση σύντομα θα τοποθετηθεί επί των τελευταίων εξελίξεων.

Είχε προηγηθεί η σκληρή αντίδραση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», σύμφωνα με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ) να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που μέχρι τώρα έχουν γίνει για το έργο. Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕΚ με απόφασή της τον Ιούλιο έχει εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ, με δικαίωμα είσπραξης 25 εκατ. για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, από κυπριακής πλευράς έχει τεθεί ως όρος για την εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 να προχωρήσει ο οδικός χάρτης ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο έχει επί της ουσίας σταματήσει μετά από την αντίδραση της Τουρκίας.

Ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του θέλησε να διαψεύσει το δημοσίευμα, επιβεβαιώνοντας, πάντως, τη διάσταση απόψεων για μέχρι σήμερα δαπάνες. Ανέφερε, ειδικότερα, ότι «διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει. Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες».

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, δηλώνοντας ότι «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ». Πρόσθεσε, δε, ότι «για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

Η τοποθέτηση της Αθήνας ότι το έργο θα προχωρήσει «εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες» δείχνει ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και διαφορετική προσέγγιση επί αυτών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι το έργο είναι σημαντικό για την Κύπρο, καθώς θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλειά της και όχι για την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά της Λευκωσίας έχει καταγραφεί διάσταση απόψεων ανάμεσα στις δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη για τη δέσμευση της Κύπρου στην υλοποίηση του έργου και στην αμφισβήτηση από πλευρά του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, για τη βιωσιμότητά του. Στο παρασκήνιο, δε, διακινείται έντονη φημολογία για οικονομικά συμφέροντα, που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας στην Κύπρο και δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση του έργου, καθώς το βλέπουν ανταγωνιστικά.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.