boeing:-Πιθανή-η-αύξηση-της-παραγωγής-στα-42-αεροσκάφη-από-τον-Οκτώβριο

Η παραγωγή αεροπλάνων 737 Max της Boeing θα μπορούσε να φτάσει τα 42 αεροσκάφη το μήνα ήδη από τον Οκτώβριο, καθώς η εταιρεία διατηρεί την ολοένα αυξανόμενη αισιοδοξία της για τον μέλλον της παραγωγής της, όσο προσπαθεί να λάβει την έγκριση των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών για την κίνηση αυτή.

Σύμφωνα με πηγές του -, με την κίνηση αυτή ο κολοσσός της κατασκευής αεροσκαφών θέτει ήδη τις βάσεις για την αύξηση του ρυθμού παραγωγής τον Απρίλιο και στα τέλη του 2026. Συνολικά οι αλλαγές αυτές, αν εγκριθούν, θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή της εταιρείας σε περίπου 53 αεροσκάφη το μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Οι επενδυτές θεωρούν την αύξηση του ρυθμού παραγωγής των 737 Max, του πιο διάσημου και σημαντικού προϊόντος για την κερδοφορία της Boeing, ως το πιο σαφές σημάδι ότι μέχρι στιγμής ότι η διοίκηση ανακτά τον ελέγχου των διαδικασιών των εργοστασίων της, καθώς και της εμπιστοσύνης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Τα επί σειρά λάθη της Boeing δεν προκάλεσαν μόνο τις αμφιβολίες της FΑΑ που είχε αυστηροποιήσει το νομοθετικό της πλαίσιο απέναντι στην εταιρεία, αλλά την άφησαν «πίσω» και στον αγώνα της ευρύτερης αγοράς, όπου η Airbus την είχε ξεπεράσει.

Ο μηνιαίος ρυθμός παραγωγής της Boeing περιορίστηκε σε 38 αεροσκάφη πέρυσι, μετά από ένα σχεδόν καταστροφικό ατύχημα που οδήγησε σε μαζική αλλαγή της ανώτερης ηγεσίας.

Τα απαραίτητα βήματα για την ανάκαμψη της παραγωγής

Για να φτάσει την παραγωγή των 737 στα προ-Covid επίπεδα, η Boeing πρέπει να πείσει την FAA ότι τα εργοστάσιά της στην περιοχή του Σιάτλ και οι εκατοντάδες προμηθευτές της μπορούν να διατηρήσουν τον ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα και την ποιότητα.

Η επιτάχυνση του ρυθμού παραγωγής στα εργοστάσιά της είναι ζωτικής σημασίας για την Boeing, προκειμένου να αποπληρώσει το χρέος της, να βελτιώσει τα οικονομικά της και να νικήσει τον «αγώνα» απέναντι την ανταγωνίστριά της Airbus. Τα στελέχη της Boeing έχουν δηλώσει ότι η ταμειακή ροή θα αρχίσει να γίνεται θετική καθώς αυξάνεται η παραγωγή, ενώ οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά και τις δύο συνισταμένες όταν η εταιρεία ανακοινώσει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου αργότερα αυτό το μήνα.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει το ρυθμό παραγωγής 42 αεροσκαφών ανά μήνα για περίπου έξι μήνες, ενώ θα διασφαλίσει ότι οι μηχανικοί και οι προμηθευτές της δεν θα επιβαρύνονται υπερβολικά με την κατασκευή ενός επιπλέον 737 την εβδομάδα.

Ωστόσο, καθώς οι ρυθμοί παραγωγής αυξάνονται, η Boeing θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον αυξανόμενο κίνδυνο έλλειψης κινητήρων και άλλων εξαρτημάτων για τα αεροσκάφη, κάτι που πλήττει επίσης την Airbus.

Ορισμένοι προμηθευτές είναι σκεπτικοί ως προς το αν η Boeing μπορεί πραγματικά να παράγει 50 ή περισσότερα 737 κάθε μήνα κάποια στιγμή το επόμενο έτος, δεδομένων των συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά σε ολόκληρο τον κλάδο.

Το θετικό για την Boeing είναι πως οι προσπάθειές της να βελτιώσει την παραγωγή της έχουν κερδίσει τα εύσημα των πελατών της.