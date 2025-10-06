eli-lilly:-Επένδυση-«μαμούθ»-1-δισ.-δολαρίων-στην-Ινδία-για-την-ενίσχυση-της-παραγωγής-φαρμάκων

Η εταιρεία, η οποία λάνσαρε φέτος στην Ινδία το επιτυχημένο φάρμακο για την απώλεια βάρους Mounjaro, δεν διαθέτει επί του παρόντος δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα.

Στην επένδυση περισσότερου από ενός δισ. δολαρίων στην Ινδία θα προχωρήσει η Eli Lilly τα επόμενα χρόνια με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και του εφοδιασμού μέσω τοπικών φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να στηρίξει περαιτέρω την παγκόσμια επέκτασή της.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνεργασία με τοπικές φαρμακοβιομηχανίες στοχεύουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας των φαρμάκων της Eli Lilly στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την παχυσαρκία, τον διαβήτη, την νόσο Αλτσχάιμερ, τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες παθήσεις.

«Πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της προσφοράς φαρμάκων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πάτρικ Τζόνσον, πρόεδρος της Lilly International, προσθέτοντας ότι η Ινδία αποτελεί κόμβο για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο του παγκόσμιου δικτύου της.

Η εταιρεία, η οποία λάνσαρε φέτος στην Ινδία το επιτυχημένο φάρμακο για την απώλεια βάρους Mounjaro, δεν διαθέτει επί του παρόντος δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα, η οποία φιλοξενεί αρκετές εταιρείες που αναπτύσσουν και παράγουν σύνθετα φάρμακα, φιαλίδια και ενέσιμα φάρμακα για μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες.

Τα επενδυτικά πλάνα της Lilly στην Ινδία έρχονται σε μια εποχή που οι παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες σπεύδουν να ενισχύσουν την παραγωγική τους ικανότητα μετά την επιβολή δασμών 100% στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ φάρμακα από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου.

Τον περασμένο μήνα, η Lilly ανακοίνωσε επένδυση 5 δισ. δολαρίων σε νέες εγκαταστάσεις στη Βιρτζίνια, στο πλαίσιο ενός σχεδίου επέκτασης 27 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς και επένδυση ύψους 6,5 δισ. δολαρίων για την κατασκευή μονάδας παραγωγής στο Χιούστον του Τέξας.

Επιπρόσθετα, ο κολοσσός του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας πρόκειται να κατασκευάσει μια μονάδα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στην πόλη Χιντεραμπάντ της νότιας Ινδίας, προκειμένου να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από το παγκόσμιο κέντρο δυνατοτήτων της πόλης.

Ο νέος «σταθμός» θα εποπτεύει το δίκτυο παραγωγής της εταιρείας σε ολόκληρη την Ινδία και θα παρέχει τεχνικές δυνατότητες.

Η πρόσληψη προσωπικού για τη νέα εγκατάσταση «θα ξεκινήσει αμέσως», σύμφωνα με ανακοίνωση της Lilly, ενώ έχει σχέδια να προσλάβει μηχανικούς, χημικούς, αναλυτικούς επιστήμονες, ειδικούς και διευθυντές ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης.