firefly-aerospace:-Εξαγοράζει-την-scitec-έναντι-855-εκατ.-δολαρίων

Η Firefly Aerospace ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας τεχνολογίας εθνικής ασφάλειας SciTec έναντι περίπου 855 εκατομμύρια δολάρια, στοχεύοντας στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της σε μια εποχή που τα στρατιωτικά και πολιτικά προγράμματα των ΗΠΑ συγκεντρώνουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως τονίζει το Reuters.

H εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Firefly η οποία μπήκε στον Nasdaq πριν από λίγους μήνες, θα προχωρήσει στη συμφωνία μέσω ενός συνδυασμού 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 555 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τον Αύγουστο, η Firefly που έχει έδρα στο Τέξας είδε την αποτίμησή της να εκτοξεύεται στα 9,84 δισ. δολ. αφού οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά 55,6% στο ντεμπούτο τους στο Nasdaq, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εισαγωγή στις ΗΠΑ φέτος από εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας.

Η εξαγορά της SciTec, εταιρεία που έχει έδρα το Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ, θα ενισχύσει τις διαστημικές υπηρεσίες της Firefly ενσωματώνοντας την ανάλυση αμυντικού λογισμικού της SciTec στα συστήματά της.

Οι βασικές δυνατότητες της SciTec, οι οποίες περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα την ανίχνευση πυραυλικών επιθέσεων, θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες εκτόξευσης, σελήνης και διαστήματος της Firefly.

Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, η SciTec θα λειτουργεί ως μονάδα της Firefly υπό τον Jim Lisowski, τον νυν διευθύνοντα σύμβουλό της, δήλωσε η Firefly.

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η επιδείνωση των διεθνών σχέσεων έχουν φέρει στο προσκήνιο τους ανάδοχους διαστήματος και άμυνας. Η συμφωνία θα βοηθήσει την Firefly να ενισχύσει τη θέση της ως εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, ενισχύοντας τις επικερδείς στρατιωτικές διαστημικές προοπτικές της.