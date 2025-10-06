fitch:-Αμετάβλητη-η-αξιολόγηση-της-metlen-στο-bb+,-σταθερό-το-outlook

Στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Metlen προχώρησε την Δευτέρα ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, ενώ σταθερό παραμένει και το outlook.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο ΒΒ+ αντανακλά το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen για την επόμενη τριετία έως πενταετία, το οποίο ενισχύει τη διαφοροποίηση τελικών αγορών και την κάθετη ολοκλήρωση στους τομείς ενέργειας και μετάλλων, μέσω αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας και νέων πυλώνων ανάπτυξης, αν και συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες επενδυτικών δαπανών (capex), γράφει ο οίκος.

Το σχέδιο συμπληρώνεται από αυξανόμενες ευκαιρίες στους τομείς μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών (EPC) που σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές, καθώς και από αποδέσμευση κεφαλαίου κίνησης μέσω του προγράμματος περιστροφής περιουσιακών στοιχείων (asset rotation). Ωστόσο, το σχέδιο ενέχει κινδύνους εκτέλεσης, που συνδέονται με τις νέες δραστηριότητες (κυρίως ανάκτηση μετάλλων και αμυντικό τομέα), το rotation περιουσιακών στοιχείων και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Η περιορισμένη ευελιξία μόχλευσης κατά τα επόμενα τρία έτη ισοσκελίζεται από τη δέσμευση της διοίκησης ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση, την ιστορικά συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση, και την πολιτική προπώλησης BOT (Build-Operate-Transfer), η οποία μειώνει τον κίνδυνο εκτέλεσης. Η χρηματοοικονομική ευελιξία ενισχύεται από ισχυρή ρευστότητα και τη δυνατότητα αναβολής επενδυτικών δαπανών ανάπτυξης.