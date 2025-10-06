fitch:-Επιβεβαίωσε-το-bb+-της-metlen-με-σταθερό-outlook

Η επιβεβαίωση αντανακλά το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen για την επόμενη τριετία έως πενταετία, το οποίο ενισχύει τη διαφοροποίηση τελικών αγορών και την κάθετη ολοκλήρωση στους τομείς ενέργειας και μετάλλων, μέσω αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας και νέων πυλώνων ανάπτυξης, αν και συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες επενδυτικών δαπανών (capex), γράφει ο οίκος.

Το σχέδιο συμπληρώνεται από αυξανόμενες ευκαιρίες στους τομείς μηχανικής, προμηθειών και κατασκευών (EPC) που σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές, καθώς και από αποδέσμευση κεφαλαίου κίνησης μέσω του προγράμματος περιστροφής περιουσιακών στοιχείων (asset rotation). Ωστόσο, το σχέδιο ενέχει κινδύνους εκτέλεσης, που συνδέονται με τις νέες δραστηριότητες (κυρίως ανάκτηση μετάλλων και αμυντικό τομέα), το rotation περιουσιακών στοιχείων και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Η περιορισμένη ευελιξία μόχλευσης κατά τα επόμενα τρία έτη ισοσκελίζεται από τη δέσμευση της διοίκησης ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση, την ιστορικά συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση, και την πολιτική προπώλησης BOT (Build-Operate-Transfer), η οποία μειώνει τον κίνδυνο εκτέλεσης. Η χρηματοοικονομική ευελιξία ενισχύεται από ισχυρή ρευστότητα και τη δυνατότητα αναβολής επενδυτικών δαπανών ανάπτυξης.

Φιλόδοξο Μεσοπρόθεσμο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Υπενθυμίζεται πως η Metlen στοχεύει σε EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα (έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2024), μέσω αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας στους τομείς ενέργειας και μετάλλων, και διπλασιασμού της συνεισφοράς του τομέα EPC/Υποδομών. Η συμβολή των έργων BOT αναμένεται να παραμείνει σταθερή, με ρευστοποιήσεις να προέρχονται από το πρόγραμμα rotation περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία αναμένει οι νέοι πυλώνες (επέκταση αλουμίνας, παραγωγή γαλλίου, μεταλλικές δομές για αμυντικό εξοπλισμό και ανάκτηση μετάλλων) να προσθέσουν περίπου 400 εκατ. ευρώ EBITDA έως το τέλος του σχεδίου.

Η Metlen είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. σημειώνει η Fitch. Ωφελείται από αποδοτική θερμική ισχύ 1,7 GW, που παρέχει ευελιξία για αξιοποίηση καλύτερων περιθωρίων, καθώς και από αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην Ελλάδα και γειτονικές αγορές. Το μερίδιο στη λιανική αγορά ήταν 21% στο τέλος α΄ εξαμήνου 2025· στόχος είναι η κάλυψη άνω του 30% της εγχώριας κατανάλωσης έως το 2028.