H Κίνα «δένει» την Ευρώπη με «απόβαση» χιλιάδων Κινέζων εργατών – Το project της κινεζικής CATL στην Ισπανία

Με «απόβαση» χιλιάδων εργατών, η Κίνα «δένει» την εξάρτηση της Ευρώπης από την τεχνολογία της. Όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times, το Πεκίνο, θα στείλει 2000 Κινέζους στην Ισπανία για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής μπαταριών αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία η Ευρώπη έχει ανάγκη για να δώσει νέα πνοή στην αυτοκινητοβιομηχανία της.

Η μεγάλης κλίμακας μετακίνηση εργατικού δυναμικού, σε εκ περιτροπής βάση – αριθμός χωρίς προηγούμενο, σε κινεζικά βιομηχανικά έργα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης- θυμίζει την αποστολή Κινέζων εργατών για την κατασκευή υποδομών στην Αφρική, αναδεικνύει τα μεγάλα κενά στις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της Ευρώπης στον τομέα των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, η κινεζική CATL – από τους πιο προηγμένους κατασκευαστές μπαταριών στον κόσμο, σχεδιάζει να μετακινήσει 2.000 εργάτες για την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός εργοστασίου μπαταριών αξίας 4 δισ. ευρώ ,κοντά στην Σαραγόσα, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την Stellantis.

Η στρατηγική του Σι Τζινπίνγκ

Η κατασκευή του εργοστασίου ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ενίσχυση της εξάρτησης ξένων κρατών από την κινεζική μεταποίηση υψηλών προδιαγραφών, την οποία το Πεκίνο βλέπει ως πηγή στρατηγικής μόχλευσης σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής.

«Ο Σι επιδιώκει να μετατρέψει την Κίνα σε ένα αυτάρκες φρούριο, ενώ παράλληλα κάνει τον υπόλοιπο κόσμο να εξαρτάται ακόμη περισσότερο από την κινεζική παραγωγή», δήλωσε ο Γιόρις Τιρ, αναλυτής στο Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, η CATL προστέθηκε σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου με εταιρείες που πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό τον Ιανουάριο, αν και η εταιρεία έχει αρνηθεί οποιουσδήποτε τέτοιους δεσμούς.

«Θα σήμαινε ότι κόβετε τον λαιμό σας»

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε τη Μαδρίτη ότι μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την Κίνα «θα σήμαινε ότι κόβετε τον λαιμό σας».

Ωστόσο, το εργοστάσιο που θα δημιουργηθεί κοντά στη Σαραγόσα, πρωτεύουσα της βορειοανατολικής περιφέρειας Αραγονία, εδραιώνει την Ισπανία ως έναν από τους στενότερους συμμάχους του Πεκίνου στη δυτική Ευρώπη.

Πάντως, εγείρονται ερωτηματικά σχετικά με την προθυμία της CATL να μοιραστεί τα βιομηχανικά της μυστικά προς όφελος των ντόπιων κατοίκων και επιχειρήσεων – όσο και για τη μελλοντική ευαλωτότητα της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα.

«Δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι θέλουν να μοιραστούν την τεχνογνωσία μαζί μας», δήλωσε ο Χοσέ Χουάν Αρσίζ, εργαζόμενος της Stellantis, ο οποίος είναι γραμματέας του ευρωπαϊκού εργατικού συνδικάτου της εταιρείας. «Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα φέρουν 2.000 εργαζόμενους για την κατασκευή και την εγκατάσταση».

Προσλήψεις και ντόπιων

Στις δύο δεκαετίες κατασκευής φραγμάτων, σιδηροδρόμων και λιμανιών σε όλη την Αφρική, οι κινεζικές εταιρείες μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες Κινέζους εργάτες, αν και στο πλαίσιο της καλής πίστης, προσέλαβαν και εγχώριους εργαζόμενους.

Η CATL δηλώνει ότι δεσμεύεται να προσλάβει και να εκπαιδεύσει ντόπιους υπαλλήλους για τη λειτουργία του ισπανικού εργοστασίου μόλις αυτό κατασκευαστεί, όπως έκανε σε εργοστάσιο μπαταριών στη Γερμανία που ξεκίνησε την παραγωγή το 2022. Κατασκευάζει επίσης ένα μεγαλύτερο εργοστάσιο αξίας 7 δισ. ευρώ στην Ουγγαρία,στο οποίο θα χρησιμοποιήσει επίσης έναν -απροσδιόριστο αριθμό εξειδικευμένων εργαζομένων από τη χώρα.