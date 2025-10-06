toyota:-«Κόλλησε»-σχέδιο-εξαγοράς-31-δισ.-δολαρίων-λόγω-αντιμονοπωλιακών-κανονισμών

Η προσφορά εξαγοράς από τον πρόεδρο της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Άκιο Τογιόντα, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, παρόλα αυτά, με τα νέα δεδομένα, δεν είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζει η προσφορά του προέδρου της Toyota Motor, Άκιο Τογιόντα, για την εξαγορά της Toyota Industries έναντι 4,7 τρισ. γιεν (31,3 δισ. δολαρίων) από τη θυγατρική διαχείρισης ακινήτων Toyota Fudosan, καθώς η διαδικασία έγκρισης βάσει αντιμονοπωλιακών κανονισμών «τραβάει» περισσότερο από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με το -, η εξαγορά, η οποία θα αφαιρέσει την Toyota Industries από το χρηματιστήριο του Τόκιο στο οποίο είναι εισηγμένη, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, παρόλα αυτά, με τα νέα δεδομένα, δεν είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Toyota Industries.

Η Toyota Fudosan είναι μια μη εισηγμένη εταιρεία ακινήτων, της οποίας πρόεδρος είναι ο Τογιόντα και η οποία λειτουργεί ουσιαστικά ως επενδυτικό «όχημα» της οικογένειάς του. Η συμφωνία εξαγοράς είχε ανακοινωθεί από τον Ιούνιο.

Το ρυθμιστικό αυτό εμπόδιο μπορεί να είναι το πρώτο από πολλά στην προσπάθεια του Τογιόντα να ενισχύσει τη δύναμη που ασκεί η οικογένειά του στον μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο της χώρας. Η συμφωνία αυτή, αν επιτευχθεί, θα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγορών που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Toyota θα υποβάλει προσφορά 16.300 γιεν για κάθε μετοχή της Toyota Industries, τιμή που αντιπροσώπευε έκπτωση ύψους 11% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της εταιρείας την ημέρα που ανακοινώθηκε επισήμως η πρόταση εξαγοράς. Ορισμένοι επενδυτές ήταν αντίθετοι με την πρόταση, επειδή, όπως ισχυρίστηκαν, η προσφορά αυτή υποτιμά σημαντικά την επιχείρηση.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Toyota Industries, έχουν ληφθεί εγκρίσεις μόνο σε Αυστραλία, Καναδά, Ισραήλ και Νότια Αφρική, ενώ η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2026 ή αργότερα.

Θεωρητικά, η εξαγορά αυτή θα έλυνε το πρόβλημα της δομής «γονέα-παιδιού» που συναντάται συχνά στις ιαπωνικές επιχειρήσεις και επικρίνεται σκληρά, ενώ θα μπορούσε ακόμα να «ικανοποιήσει» την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, η οποία ασκεί πίεση στους ιαπωνικούς επιχειρηματικούς κολοσσούς να «ξετυλίξουν» το «κουβάρι» των διασταυρούμενων συμμετοχών στις εταιρείες.

Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιαπωνίας –Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group και Mizuho Financial Group– θα δανείσουν συνολικά 2,8 τρισ. γιεν στην Toyota για να στηρίξουν την επίτευξη της εξαγοράς.

Ο Τογιόντα, από την πλευρά του, θα επενδύσει ο ίδιος 1 δισ. γεν σε μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που θα ιδρυθεί για την ιδιωτικοποίηση των βιομηχανιών της Toyota. Η εν λόγω οντότητα θα ανήκει κυρίως στην Toyota Fudosan.