wall-street:-Νέα-ρεκόρ-για-s&p-500-και-nasdaq-με-«κινητήριο-μοχλό»-την-amd

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite της Wall Street σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα (6/10) και κατευθύνονται προς νέα ιστορικά υψηλά, ενισχυμένοι από την αισιοδοξία για αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), μετά την ανακοίνωση δύο μεγάλων συμφωνιών. Από την άλλη ο Dow σημείωσε ήπιες απώλειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,14% στις 46.694,97 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,40% στις 6.742,91 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,71% στις 22.941,67 μονάδες.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά από την άνοδο της μετοχής της AMD κατά περισσότερο από 20%, αφού η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με την AI εταιρεία του Σαμ Άλτμαν — την ίδια που δημιούργησε το ChatGPT — με την οποία η τελευταία ενδέχεται να αποκτήσει μερίδιο 10% στην κατασκευάστρια τσιπ. Η AMD θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες μονάδες γραφικών (GPU), που θα κυκλοφορήσουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Η Nvidia, βασική ανταγωνίστρια της AMD στον τομέα των GPU, δέχθηκε πιέσεις μετά την ανακοίνωση.

Επιπλέον, η μετοχή της Comerica εκτοξεύθηκε πάνω από 10% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της από τη Fifth Third Bancorp, έναντι 10,9 δισ. δολαρίων σε συμφωνία ανταλλαγής μετοχών. Η συγχώνευση αυτή θα δημιουργήσει την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ βάσει ενεργητικού. Ο δείκτης SPDR S&P Regional Banking ETF σημείωσε άνοδο, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες στον τραπεζικό κλάδο. Η γενικότερη άνοδος στις M&A συμφωνίες ενισχύει τη “ζωηρή” ψυχολογία που επικρατεί φέτος στις αγορές.

Οι επενδυτές φαίνεται να αγνοούν τις ανησυχίες για το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο έχει εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα του, καθώς οι νομοθέτες απέτυχαν για άλλη μια φορά να συμφωνήσουν στη χρηματοδότηση για τη διατήρησή της σε λειτουργία. Το shutdown έχει καθυστερήσει την ανακοίνωση βασικών οικονομικών στοιχείων — συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση Σεπτεμβρίου, η οποία επρόκειτο να δημοσιευθεί την Παρασκευή.

«Προς το παρόν, η χρηματιστηριακή αγορά δείχνει να αγνοεί το shutdown της κυβέρνησης και επικεντρώνεται περισσότερο στην αισιοδοξία γύρω από τα εταιρικά κέρδη και την πιθανότητα νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed», δήλωσε ο Robert Edwards, επικεφαλής επενδύσεων στην Edwards Asset Management.

«Οποιαδήποτε αξιοσημείωτη διόρθωση στην αγορά λόγω του shutdown, τη βλέπουμε ως μια “Prime Day” επενδυτική ευκαιρία», πρόσθεσε. «Παρά το shutdown και τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας, πιστεύουμε ότι ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά για να ξεπεράσει τις 7.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.»

Παρά την έλλειψη νέων οικονομικών δεδομένων, αρκετοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναμένεται να μιλήσουν μέσα στην εβδομάδα, όπως ο διοικητής Stephen Miran την Τετάρτη και ο πρόεδρος Jerome Powell την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα με την τέταρτη άνοδο μέσα σε πέντε εβδομάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,1% και 1,3% αντίστοιχα. Ο Dow σημείωσε άνοδο 1,1%, η τρίτη θετική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI ενισχύθηκε κατά 1,54% στα 61,82 δολάρια ανά βαρέλι, το Brent σημείωσε κέρδη 1,66% στα 65,60 δολάρια και ο χρυσός βρίσκεται ένα βήμα πριν από το «φράγμα» των 4.000 δολαρίων, στα 3.983,72 δολάρια η ουγγιά.