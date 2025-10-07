Έντονη γαλλική επιρροή στο ΧΑ – Ποιες «άμυνες» μπορεί να βγάλει η ελληνική αγορά

Απώλειες έφερε στο ΧΑ (ΓΔ 2053 -1,14%) η νέα κρίση στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί λόγω αδυναμίας υπερψήφισης κοινού προϋπολογισμού λιτότητας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει πλέον ελάχιστες επιλογές όπου καμία από αυτές δεν μοιάζει ´φιλική´ προς τις αγορές (νέες βουλευτικές ή νέες προεδρικές εκλογές), κάτι που οι επενδυτές έτρεξαν να ανατιμολογήσουν χθες με αποτέλεσμα κλάδοι όπως ο τραπεζικός να σημειώσουν σημαντικές απώλειες.

Όπως είναι γνωστό, στην παγκοσμιοποιημένη αγορά στην οποία κινούμαστε, η σύγκριση μεταξύ ομοειδών κλάδων και μετοχών είναι και άμεση και αυτονόητη. Ως εκ τούτου η πορεία πχ. της Societe Generale ή της Credit Agricole έχει περισσότερη σημασία από όση πιστεύουμε, ιδιαίτερα για ένα κλάδο που στην Ελλάδα παίζει τον βασικότερο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πορεία της αγοράς.

Η στάθμιση του ΔΤΡ στο 42% περίπου του ΓΔ σε συνάρτηση με το εξαιρετικό +85% από την αρχή του χρόνου, μπορεί να δημιουργήσει εύκολα συνθήκες προσφοράς τίτλων για αποκόμιση κερδών από ξένους – κυρίως – επενδυτές εάν θεωρήσουν ότι risk/ reward ratio έχει αλλάξει.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αγορά έχει να αντιπαραβάλει – και επίσημα με την υποβολή του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 – σημαντικές δημοσιονομικές επιτυχίες, με την πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2026 να φτάνει στο 2,4% (από 2,2% φέτος) ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα θα κινηθούν στα επίπεδα του 3,6% για φέτος και 2,8% για του χρόνου αν και οι εκτιμήσεις αυτές φαίνονται ότι θα ξεπεραστούν εύκολα.

Το κρίσιμο μέγεθος είναι η πρόβλεψη για αύξηση 10,2% στις επενδύσεις, μέγεθος που οριοθετείται και από την απορρόφηση των κονδυλίων του ΤΑΑ κάτι που θα μας συντροφεύει στα επόμενα χρόνια.

Στο επιχειρηματικό πεδίο συνεχίστηκε το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικές ομολογιακές εκδόσεις, με την ΠΕΙΡ να εκδίδει perpetual bond (με περιορισμό μη ανάκλησης στην επταετία) ύψους 600 εκ. με την έκδοση να συγκεντρώνει προσφορές άνω των 3 δις και το τελικό επιτόκιο αρκετά χαμηλότερα από το αρχικό (6,125%).

Επίσημη έναρξη της ΔΠ της Euronext για την ΕΧΑΕ έως τις 17/11 που ζητάει κατ´ ελάχιστο το 67% των μετοχών και προτείνει σχέση ανταλλαγής 20 μετοχές ΕΧΑΕ για 1 Euronext που με βάση την χθεσινή τιμή της τελευταίας (124€) αντιστοιχεί σα τιμή 6,22€ για την ΕΧΑΕ , αρκετά δηλαδή χαμηλότερα από τα μεγέθη που συζητιόντουσαν αρχές Αυγούστου όταν πρωτομαθεύτηκε η πρόταση (7,14€).

Ο ΤΙΤΑΝ φαίνεται να απομακρύνεται από την κρίσιμη στήριξη των 34,40, η ΕΕΕ έγραψε θετικό κλείσιμο μετά από καιρό ακριβώς πάνω στο όριο bear market, ενώ η Metlen έχει διασπάσει σημαντικές στηρίξεις.

Στον – κρίσιμο – τραπεζικό κλάδο υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις , ειδικά σε μετοχές που εκτός του ενεργοποιημένου buyback έχουν και σημαντικές χρηματικές διανομές μέσα στον επόμενο μήνα (προμερίσματα).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης