Αλλαγή πλεύσης από το ΠΑΣΟΚ – Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Αλλαγή πλεύσης από το ΠΑΣΟΚ και ολομέτωπη επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα που δρομολογεί, όπως φαίνεται, εξελίξεις για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλιμάκωσε την επίθεση του στην ΕΡΤ και από το «είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ» κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματος του.

«Η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την EΡΤNEWS, ενώ συνέχισε την κριτική του εξαπολύοντας φαρμακερά βέλη για τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του με στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του και έχει μόνο έναν στόχο: Να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κι επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

Η αφωνία του Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία δύο χρόνια στη Βουλή δεν έλειψε από την κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε ότι κάποιοι έχουν κριθεί από τον λαό και άλλοι θα κριθούν στο μέλλον.

«Το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας. Είναι δύο χρόνια βουλευτής. Είχαμε την τραγωδία των Τεμπών. Η σύμβαση 717 πήρε πολλές παρατάσεις επί πρωθυπουργίας του. Είχαμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έγινε μια στρεβλή νομοθέτηση επί κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που είναι στη Βουλή και μάχεται για όλα αυτά, ασκεί αντιπολίτευση και έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχω κάνει προσωπικά ή εκείνος που επί δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε μια λέξη;».

Οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά και οι ενδεχόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού πρωταγωνιστούν στη δημόσια συζήτηση τον τελευταίο καιρό, με κάποια στελέχη της πράσινης παράταξης, όπως ο Παύλος Γερουλάνος να κρούουν των κώδωνα στο εσωτερικό του κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε πρόσφατη τοποθέτησή του έφερε στον δημόσιο διάλογο τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να ξεκολλήσει θέτοντας περιθώριο δύο μηνών, προκαλώντας μάλιστα αναταραχή στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, άλλα στελέχη της πράσινης δείχνουν να αιφνιδιάζονται από τις πρωτοβουλίες Τσίπρα.

Χάρης Δούκας: Δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ με τον Τσίπρα

Ο δήμαρχος Αθηναίων σε συνέντευξη του στο Πρώτο Θέμα μετά τις εξελίξεις με την παραίτηση Τσίπρα δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα συμπορευθεί ποτέ μαζί του, καθώς ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μόνο.

Ο Χάρης Δούκας επέμεινε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία. Τόνισε μάλιστα ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη όμως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό προθεσμία, ενώ ζήτησε συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ, με κύρια θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα

Η εβδομάδα που κυλάει θα είναι καθοριστική για τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται να ανακοινωθεί η γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου) αλλά και η Επιτροπές Διεύρυνσης και Ψηφοδελτίων.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου του κόμματος είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό στη Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δεχτεί δύο διαφορετικές εισηγήσεις. Υπάρχουν στελέχη κοντά του που επιμένουν ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει άμεσα, μέσα στον χρόνο, τέλη Νοεμβρίου ή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου, ενώ αλλά στελέχη πρώτης γραμμής εκτιμούν ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να διενεργηθεί τους πρώτους μήνες του 2026, για να έχει ολοκληρωθεί ο προσυνεδριακός διάλογος με επιτυχία.

Ο πρόεδρος μετρά τα θετικά και τα αρνητικά και των δύο τοποθετήσεων και αναμένεται εντός εβδομάδες να ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

