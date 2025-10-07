Αυξημένα-κατά-2,6-δισ.-τα-βάρη-για-τους-φορολογούμενους-το-2026

Πρόσθετα φορολογικά βάρη 2,649 δισ. ευρώ θα κληθούν να σηκώσουν το 2026 οι φορολογούμενοι, παρά το «πακέτο» ελαφρύνσεων 1,76 δισ. που έχει ληφθεί για εργαζόμενους, νέους και οικογένειες με παιδιά.

Ο νέος «λογαριασμός» αποτυπώνεται αναλυτικά στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2026, από τα μεγέθη του οποίου προκύπτει ότι τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 73,527 δισ., αυξημένα κατά 2,649 δισ. ή 3,7% ένα ντι του 2025, κυρίως, όμως, όπως επισημαίνεται, λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας, η οποία αντικατοπτρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις, αλλά ταυτόχρονα και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τη μερίδα του λέοντος στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατέχουν για ακόμη μια χρονιά οι έμμεσοι φόροι, με πρώτο στη λίστα τον ΦΠΑ, από τον οποίο υπολογίζεται ότι θα εισρεύσει στα δημόσια ταμεία επιπλέον 1,6 δισ. το επόμενο έτος. Όσον αφορά την άμεση φορολογία, τα νομικά πρόσωπα κόβουν πρώτα το «νήμα», καθώς θα πληρώσουν επιπλέον 859 εκατ., ενώ τα φυσικά πρόσωπα θα εισφέρουν στην κρατική «δεξαμενή» 742 εκατ. περισσότερα από φέτος. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προ βλέπεται να διαμορφωθούν στα 7,955 δισ., αυξημένες κατά 361 εκατ. έναντι του 2025. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, τα έσοδα από φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών: Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προ βλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% ένα ντι του 2025. Ειδικότερα:

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29,129 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ. ευρώ έναντι του 2025.

Τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,447 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας: Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στα 2,328 δισ., μειωμένα κατά 83 εκατ. έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και κατάργησή του το έτος 2027).

4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής: Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

5. Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στα 26,71 δισ., αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα:

O φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να δια μορφωθεί στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1,218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.

O φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

