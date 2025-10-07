Βάρρας-στην-εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Για-ποιους-λόγους-συγκρούστηκα-με-τον-Βορίδη

Τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019 – 2020 υπερασπίστηκε ο κ. Γρηγόρης Βάρρας καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Βάρρας περιέγραψε τους λόγους σύγκρουσης με τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη που οδήγησαν στην παραίτηση του διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό γι αυτούς.

Ο ίδιος ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε προς τα μέλη της επιτροπής πως καταθέτει φάκελο – υπόμνημα με απαντήσεις και έγγραφα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την θητεία του, ζήτησε από το προεδρείο να αποχωρήσει και να μην του υποβληθούν ερωτήσεις.

Το αίτημα του κ. Βάρρα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης που ζητούν από τον μάρτυρα να δεχθεί ερωτήσεις καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κατηγορηθεί για συγκάλυψη.

Πάντως στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού είπε ότι ο κ. Βορίδης ήθελε να έχει γνώση και συμμετοχή στην σύνταξη της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του τότε υπουργού αποτελεί “παράβαση καθήκοντος”.

Γρ. Βάρρας: “Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία όσο ανώτερος και αν είναι κάποιος. Στους διαγωνισμούς πανεπιστημίων σου περνούν το κεφάλι αν είναι φωτογραφικοί ή αν ο πρύτανης σου επιβάλει να βάλεις άλλα θέματα στον διαγωνισμό. Άρα σας ρωτώ: πως ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Όταν Υπουργός ζητά από Πρόεδρο Οργανισμού παρέμβαση στην προκήρυξη διαγωνισμού είναι παρέμβαση ή όχι; Έχει δικαίωμα παρέμβασης ο υπουργός;”

Αν. Νικολακόπουλος: σας παρακαλώ για να είστε αντιληπτός πείτε ευθέως αυτό που θέλετε να πείτε και όχι με ρητορικά ερωτήματα

Γρ Βάρρας: Σίγουρα, έχετε διαβάσει ή δει την κατάθεση μου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ένας τόμος είναι η δική μου κατάθεση. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και εχω επιμέλεια. Οτιδήποτε λέω και πράττω είναι με έγγραφα και στοιχεία. Υπήρχε αλληλογραφία και θα την δείτε. Εκεί φαίνεται ο παρεμβατικός – εξουσιαστικός χαρακτήρας (Βορίδη). Πρέπει εσείς ως μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου να δείτε τι σημαίνει εποπτεύον. Γιατί άκουσα με υποτιμητικό τρόπο να λέτε ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υφιστάμενος. Υφίσταται ο πρόεδρος οργανισμού; Ο πρόεδρος δεν εντέλεται απο τον Υπουργό. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ελεγκτικό Συνέδριο. Εκεί είναι υπόλογος.

Σε άλλο σημείο ο κ. Βάρρας είπε ότι η παραίτησή του έγινε μετά από “πίεση του κ. Βορίδη και του κ. Αθανασά (διευθυντής του τότες υπουργού)” αν και στην συνέχεια έσπευσε να διευκρινήσει “χωρίσαμε με τον κ. Βορίδη χαμογελαστοί. Δεν υπήρξε σύγκρουση ή τσακωμός”.

Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης

Πάντως το σύνολο των μελών της εξεταστικής κάλεσε τον κ. Βάρρα να παραμείνει στην αίθουσα και να δεχθεί ερωτήσεις. Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε μάλιστα τον μάρτυρα για τις συνέπειες που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης προειδοποιώντας ακόμα και με βίαιη προσαγωγή.

Από την πλευρά του ο κ. Βάρρας επέμεινε στην απόφαση του λέγοντας πως η στάση του εναρμονίζεται με τις αναφορές της προϊσταμένης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι περί παρενόχλησης μαρτύρων. Σε εκείνο το σημείο η κα Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον μάρτυρα αν δέχεται απειλές για να απαντήσει αρνητικά ο κ. Βάρρας.

Τελικά, ο κ. Νικολακόπουλος προχώρησε σε διακοπή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν για τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Βαρρας αλλά και προκειμένου ο μάρτυρας να αποφασίσει για το αν θα επιμείνει στην αρχική του θέση ή αν θα δεχθεί ερωτήσεις.