Βρετανία: Αναταραχή από τον διπλασιασμό των δασμών της ΕΕ στον εισαγόμενο χάλυβα -Ζητά διευκρινίσεις

Kατεπειγόντως «διευκρινίσεις», ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Βρετανία, σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις στις εισαγωγές χάλυβα που ανακοινώθηκαν σήμερα και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι η κυβέρνησή του είναι σε «συζητήσεις» με τις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα να μειωθούν σχεδόν στο μισό οι εισαγωγές χάλυβα που δεν υπόκεινται σε δασμούς και να διπλασιαστούν στο 50% οι δασμοί για τις υπόλοιπες, ώστε να διαφυλάξει την ευρωπαϊκή χαλυβουργία.

Η βρετανική χαλυβουργία φοβάται ότι οι προτεινόμενοι δασμοί της ΕΕ συνιστούν «υπαρξιακή απειλή» για την ίδια και οι επιπτώσεις των μέτρων θα υπερβούν ακόμη και εκείνες των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον τομέα.

Χωρίς διευκρινίσεις

Όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία ζητά να εξαιρεθεί, ο Στάρμερ απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, σημειώνοντας μόνο ότι θα στηρίξει τον τομέα και «θα σας πούμε περισσότερα εν ευθέτω χρόνω».

«Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες αλλά θα σας πω ξεκάθαρα ότι, όπως θα αναμένατε, το συζητάμε με την ΕΕ και τις ΗΠΑ», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην Ινδία.

Η Βρετανία κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ τον Μάιο και καταβάλει δασμούς 25% (αντί για 50%) για τον χάλυβα που εξάγει στις ΗΠΑ, ενώ στόχος της είναι να προσεγγίσει το 0%.

Ο υπουργός Βιομηχανίας Κρις ΜακΝτόναλντ είπε ότι το Λονδίνο «πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ώστε να δώσει κατεπειγόντως διευκρινίσεις για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφασή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε, μετέδωσε ότι η χώρα εξαιρείται από την πρόταση της ΕΕ για τους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα.

