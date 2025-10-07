Close Menu
    ΔΥΠΑ: Από αύριο οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

    Οικονομία
    ΔΥΠΑ:-Από-αύριο-οι-αιτήσεις-για-τον-Δ΄-κύκλο-του-προγράμματος-επιχειρηματικότητας-ανέργων
    ΔΥΠΑ: Από αύριο οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

    Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, και ώρα 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

    • Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου.
    • Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

    Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

    • 4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας.
    • 5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου.
    • 5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

    Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

    Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

    Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

    Αναλυτικές πληροφορίες και η δημόσια πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

