ΔΥΠΑ:-Από-αύριο-οι-αιτήσεις-για-τον-Δ΄-κύκλο-του-προγράμματος-επιχειρηματικότητας-ανέργων

Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, και ώρα 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου.

Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας.

5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου.

5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και η δημόσια πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.