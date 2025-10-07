ΕΒΕΠ:-Στο-επίκεντρο-το-ενεργειακό-κόστος-σε-βιομηχανία-και-μεταποίηση-και-οι-εξελίξεις-στα-τελωνεία

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει σημαντικά τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, αλλά και πολλές μικρές και μεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Η μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, αλλά και τελωνειακά θέματα με επίκεντρο την Έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στο Δ.Σ. παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και ΕΦΚ, κ. Δημήτριος Μπουρίκος, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στα τελωνειακά θέματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει σημαντικά τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, αλλά και πολλές μικρές και μεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες πληρώνουν από 12% έως 22% ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι το πλήγμα είναι έντονο στην «πραγματική» βαριά βιομηχανία και τη μεταποίηση, με τον τουρισμό και την εστίαση, άλλους δύο σημαντικούς τομείς για την οικονομία, να ακολουθούν σε μικρότερο βαθμό.

Αναφορικά με τα μοντέλα που συζητούνται για την μείωση του ενεργειακού κόστους, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά επεσήμανε την αναγκαιότητα προσαρμογής του Ιταλικού, ή άλλου μοντέλου, σε μια χρονική συγκυρία, που η χώρα έχει ανάγκη από ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης με στόχο την ελαχιστοποίηση του χάσματος ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. Το Ε.Β.Ε.Π., επεσήμανε ο Β. Κορκίδης, έχει τοποθετηθεί και αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις που θα ανακοινωθούν από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Εξ άλλου, και με αφορμή την παρουσία στο Δ.Σ. του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επανέφερε, στο σύνολό τους, τα θέματα των γραφειοκρατικών και άλλων διατυπώσεων που σχετίζονται με τα Τελωνεία, τόσο στο εισαγωγικό, όσο και στο εξαγωγικό εμπόριο, σημειώνοντας την αναγκαιότητα μια νέας ολιστικής παρέμβασης, ώστε να υπάρξει συνολική βελτίωση του συστήματος που αντανακλά εμμέσως, πλην σαφώς, και στην ανταγωνιστικότητα, κυρίως, των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. υπενθύμισε ότι το προεδρείο του Επιμελητηρίου, στην πρόσφατη συνάντηση με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργο Πιτσιλή, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις-μέλη του, καθώς, εξαιτίας των ελέγχων, έχουν καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής με εμπορευματοκιβώτια, δεδομένου ότι δεν επαρκεί το υφιστάμενο προσωπικό των τελωνειακών υπηρεσιών και, μάλιστα, σε χρονική συγκυρία όπου ενοποιήθηκαν οι Τελωνειακές υπηρεσίες στο λιμάνι του Πειραιά.

Με φόντο τις πρόσφατες αποκαλύψεις της OLAF για τα συμβάντα στον Πειραιά, ο Β. Κορκίδης ήταν κατηγορηματικός: «Η τήρηση της νομιμότητας και των κανόνων που προστατεύουν το υγιές εμπόριο, δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε καμία περίπτωση». Μάλιστα, τόνισε ότι οι Ελληνικές Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, μια από τις βασικές πύλες εισόδου των Ασιατικών προϊόντων στην Ευρώπη, θα πρέπει να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου, ώστε να προστατεύσουν την υγιή επιχειρηματικότητα, τη νομιμότητα εισαγωγών και εξαγωγών, τη συνέπεια των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και κάθε ιδιώτη υπεύθυνο μιας εταιρείας, καθώς και κάθε δημόσιο λειτουργό από τις τελωνειακές απάτες, που τελικά στοιχίζουν πολύ ακριβά.

Το Ε.Β.Ε.Π., επανέλαβε χαρακτηριστικά, θα στηρίξει την προσπάθεια της Α.Α.Δ.Ε. για πλήρη ψηφιοποίηση, απόλυτη διαφάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα στις τελωνειακές διαδικασίες για να σημειώσει πως απαιτείται στο εξής το ενοποιημένο Τελωνείο του Πειραιά να διαθέτει το κατάλληλο σε δύναμη ανθρώπινο δυναμικό για να «τρέξει» τους απαιτούμενους ελέγχους σε ένα μεγάλο λιμάνι.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, κλείνοντας τις επισημάνσεις του για τα Τελωνειακά ζητήματα, χαρακτήρισε «διαβατήριο αναγνώρισης, σήμα διεθνούς εμπορίου και σφραγίδα αξιοπιστίας για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις» την Έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα. Μάλιστα, τόνισε ότι η ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, τόσο εντός της ΕΕ, όσο και με τρίτες χώρες, καθώς και η αναγκαιότητα συμμόρφωσης με συγκεκριμένους κανόνες προστασίας και ασφάλειας, μας οδηγεί στον θεσμό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Πρόκειται, είπε, για μια πιστοποίηση Fast Track και έχει ιδιαίτερη σημασία να την αξιοποιήσουν οι ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.