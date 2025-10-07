Ευρωζώνη: Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας – Περιορίζεται η διεθνής επενδυτική θέση

Διευρυμένο εμφανίζεται το διμερές έλλειμμα με την Κίνα, ενώ περιορίστηκε και η διεθνής επενδυτική θέση της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το έτος έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Επίσης, περιορισμένο καταγράφηκε και το πλεόνασμα της ευρωζώνης στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οφειλόμενο στις μεταβολές του ισοζυγίου πρωτογενούς εισοδήματος.

Αυξάνεται το διμερές έλλειμμα με την Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η ΕΚΤ για τους εμπορικούς εταίρους σε γεωγραφική κατανομή τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ δείχνουν ότι κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε τα μεγαλύτερα διμερή πλεονάσματα έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου (198 δισεκ. ευρώ, από 208 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα) και της Ελβετίας (73 δισεκ. ευρώ, ελαφρά αυξημένα από 72 δισεκ. ευρώ). Η Ευρωζώνη κατέγραψε επίσης πλεονάσματα έναντι των αναδυόμενων οικονομιών (145 δισεκ. ευρώ, από 160 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα), των προηγμένων οικονομιών (111 δισεκ. ευρώ, από 104 δισεκ. ευρώ) και των υπεράκτιων κέντρων (39 δισεκ. ευρώ, από 56 δισεκ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα καταγράφηκε έναντι της Κίνας, το οποίο εμφανίζεται αυξημένο από 76 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος στα 134 δισ. ευρώ τώρα, ενώ έλλειμμα καταγράφηκε επίσης έναντι της υπόλοιπη ομάδας άλλων χωρών (106 δισ. ευρώ, από 118 δισ. ευρώ).

Οι σημαντικότερες μεταβολές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανά γεωγραφικό εταίρο κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τριμήνων που έληξαν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν οι εξής: στον τομέα των αγαθών, το πλεόνασμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 186 δισ. ευρώ σε 247 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα έναντι της Κίνας διευρύνθηκε από 110 δισ. ευρώ σε 172 δισ. ευρώ. Στον τομέα των υπηρεσιών, το έλλειμμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 131 δισ. ευρώ σε 169 δισ. ευρώ, ενώ το πλεόνασμα έναντι των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εκτός της Ευρωζώνης αυξήθηκε από 23 δισ. ευρώ σε 31 δισ. ευρώ. Στον τομέα του πρωτογενούς εισοδήματος, το έλλειμμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 66 δισ. ευρώ σε 90 δισ. ευρώ, ενώ στον τομέα του δευτερογενούς εισοδήματος το έλλειμμα έναντι των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε από 70 δισ. ευρώ σε 82 δισ. ευρώ.

Περιορισμένη η διεθνή επενδυτική θέση της Ευρωζώνης

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, η διεθνής επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ κατέγραψε καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,43 τρισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του υπόλοιπου κόσμου (9,3% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ), από 1,69 τρισεκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά 254 δισεκ. ευρώ οφειλόταν κυρίως στη μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων σε χρεόγραφα χαρτοφυλακίου (από 1,57 τρισεκ. ευρώ σε 1,39 τρισεκ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει, σύμφωνα με την ΕΚΤ από τη μείωση των καθαρών υποχρεώσεων σε μετοχές χαρτοφυλακίου (από 3,67 τρισεκ. ευρώ σε 3,60 τρισεκ. ευρώ).

Η εξέλιξη της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οφείλεται κυρίως στις αρνητικές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών (498 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις θετικές μεταβολές των τιμών (120 δισεκ. ευρώ), τις συναλλαγές (91 δισεκ. ευρώ) και άλλες μεταβολές του όγκου (33 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, τα στοιχεία ενεργητικού άμεσων επενδύσεων των εταιρειών ειδικού σκοπού (SPE) ανήλθαν σε 3,62 τρισεκατομμύρια ευρώ (29% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού άμεσων επενδύσεων της ζώνης του ευρώ), από 3,80 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Κατά την ίδια περίοδο, οι υποχρεώσεις άμεσων επενδύσεων των SPE μειώθηκαν από 3,24 τρισεκατομμύρια ευρώ σε 3,14 τρισεκατομμύρια ευρώ (33% των συνολικών υποχρεώσεων άμεσων επενδύσεων).

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 16,89 τρισεκατομμύρια ευρώ (109% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 94 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πρωτογενές και δευτερογενές εισόδημα κράτησαν πίσω το πλεόνασμα

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 326 δισ. ευρώ (2,1% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από πλεόνασμα 396 δισ. ευρώ (2,7% του ΑΕΠ) ένα χρόνο νωρίτερα. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κυρίως στη μεταβολή του ισοζυγίου του πρωτογενούς εισοδήματος από πλεόνασμα (42 δισεκ. ευρώ) σε έλλειμμα (6 δισεκ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση του ελλείμματος του δευτερογενούς εισοδήματος (από 164 δισεκ. ευρώ σε 180 δισεκ. ευρώ) καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών (από 166 δισεκ. ευρώ σε 154 δισεκ. ευρώ). Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το μεγαλύτερο πλεόνασμα για τα αγαθά (από 352 δισ. ευρώ σε 359 δισ. ευρώ).

Οι εκτιμήσεις για το εμπόριο αγαθών ανά ομάδα προϊόντων δείχνουν ότι κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η αύξηση του πλεονάσματος αγαθών οφειλόταν κυρίως στο μεγαλύτερο πλεόνασμα για τα χημικά προϊόντα (από 256 δισ. ευρώ σε 311 δισ. ευρώ) και στο μικρότερο έλλειμμα για τα ενεργειακά προϊόντα (από 274 δισ. ευρώ σε 250 δισ. ευρώ). Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος για μηχανήματα και μεταποιημένα προϊόντα (από 313 δισ. ευρώ σε 257 δισ. ευρώ).

Το μικρότερο πλεόνασμα για τις υπηρεσίες κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οφειλόταν κυρίως στα μεγαλύτερα ελλείμματα για άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες (από 42 δισ. ευρώ σε 72 δισ. ευρώ) και για τέλη χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας (από 104 δισ. ευρώ σε 127 δισ. ευρώ). Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του πλεονάσματος για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφοριών (από 194 δισ. ευρώ σε 226 δισ. ευρώ).

Η μετατροπή του πλεονάσματος σε έλλειμμα στο πρωτογενές εισόδημα κατά τα τέσσερα τρίμηνα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οφειλόταν κυρίως στο μικρότερο πλεόνασμα στις άμεσες επενδύσεις (από 94 δισ. ευρώ σε 39 δισ. ευρώ) και στο μεγαλύτερο έλλειμμα στο χαρτοφυλάκιο μετοχών (από 184 δισ. ευρώ σε 197 δισ. ευρώ). Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο χαρτοφυλακίο χρεογράφων (από 69 δισ. ευρώ σε 82 δισ. ευρώ) και στα λοιπά έσοδα από επενδύσεις (από 5 δισ. ευρώ σε 10 δισ. ευρώ).