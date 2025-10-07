Η-Γαλλία-φλερτάρει-με-υποβαθμίσεις-και-ο-cac-40-χορεύει-cancan!

Κάποιος να πιάσει τον Γάλλο, γιατί πάει να το σκάσει πηδώντας πάνω από τα “κάγκελα” του τασιού καναλιού!

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 δείχνει αποφασισμένος μετά από 138 μέρες να αποδράσει πάνω από την άνω πλευρά του καναλιού “C” και να γράψει νέα υψηλά μέσα στην περιοχή των 8.100 μονάδων, λες και δεν ζει στην ίδια Γαλλία με τις πολιτικές κρίσεις, ελλείμματα και απεργίες.

Δεν είναι η Γαλλία που οι αναλυτές προβλέπουν κύμα υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, με τη πίεση στα ομόλογα να εντείνεται. Της Γαλλίας που τα ελλείμματα διευρύνονται και το δημόσιο χρέος ξεπερνά το 110% του ΑΕΠ με μια ανάπτυξη που παραπαίει και το κόστος δανεισμού να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα δεκαετίας.

Ο δείκτης όμως δείχνει να αναφωνεί το κλασικό «je m’en fous» (ελληνιστί… “χέστηκα”) αφήνοντας πίσω τα κόκκινα προειδοποιητικά φανάρια της οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 έχει κάνει λοιπόν ένα εντυπωσιακό rebound τον τελευταίο μήνα, με τις μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας και των ειδών πολυτελείας να ηγούνται της ανόδου.

Πρωταγωνίστρια η Thales SA με άνοδο +18,01%, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για αμυντικά συστήματα ενισχύει τις προοπτικές της. Ακολουθεί η Schneider Electric με +13,85%, χάρη στην έντονη δραστηριότητα στους τομείς ενέργειας και αυτοματισμού, ενώ η LVMH σημείωσε +11,9% μετά την ισχυρή ανάκαμψη στις πωλήσεις πολυτελών ειδών.

Η Kering ξεχώρισε με εκρηκτική άνοδο +33,24%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση του μήνα, ενώ Airbus (+8,34%) και Sanofi (+8,73%) συνέβαλαν καθοριστικά στη σταθεροποίηση του δείκτη. Σημαντικά κέρδη είχαν επίσης η STMicroelectronics (+9,14%), η Legrand (+9,45%), η Dassault Systèmes (+9,07%) και η Safran (+6,10%), αποτυπώνοντας τη δυναμική των βιομηχανικών και τεχνολογικών blue chips.

Έτσι, ενώ όλοι περίμεναν τον CAC να μείνει κολλημένος στα πολιτικοοικονομικά του σκαμπανεβάσματα, εκείνος φόρεσε μπερέ, άνοιξε σαμπάνια και ξεχύθηκε πάνω από το κανάλι.

Και τώρα; Η ερώτηση δεν είναι αν θα συνεχίσει, αλλά ποιος θα τον μαζέψει πριν αρχίσει να τραγουδάει «La Vie en Rose» στις 8.200 μονάδες.

