Η-ΕΕ-θα-μειώσει-στο-μισό-τις-ποσοστώσεις-εισαγωγής-χάλυβα-για-να-αναζωογονήσει-την-εγχώρια-βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τρίτη τη μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγής χάλυβα χωρίς δασμούς σχεδόν κατά το ήμισυ και δασμό 50% για τις υπερβάλλουσες αποστολές, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λόγω των αυξανόμενων εισαγωγών και των δασμών των ΗΠΑ, οι παραγωγοί χάλυβα της ΕΕ λειτουργούν μόνο στο 67% της παραγωγικής τους ικανότητας και τα νέα μέτρα, σύμφωνα με εκείνα που ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα, έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν αυτό το ποσοστό στο 80%.

Ο χάλυβας της ΕΕ προστατεύεται επί του παρόντος από διασφαλίσεις που περιορίζουν τις εισαγωγές 26 ποιοτήτων χάλυβα, με δασμούς 25% πάνω από αυτά τα όρια. Ωστόσο, αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο παρά τη μείωση της ζήτησης και, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, πρέπει να λήξουν στα μέσα του 2026.

Η Επιτροπή προτείνει τώρα έναν όγκο εισαγωγών χωρίς δασμούς 18,3 μετρικών τόνων ετησίως, μειωμένο κατά 47% σε σχέση με τις ποσοστώσεις του 2024, και διπλασιασμό του δασμού εκτός ποσόστωσης στο 50%, σύμφωνα με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και οι δασμοί των τελευταίων ισχύουν από τον πρώτο κιόλας τόνο.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι οι όγκοι των ποσοστώσεων θα αντιστοιχούν στις εισαγωγές από το 2013, όταν, όπως αναφέρει, ξεκίνησε η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Τα μέτρα, τα οποία θα απαιτούν έγκριση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα απαιτούν επίσης από τους εισαγωγείς να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση του χάλυβα τους.

Ο αντίκτυος των μέτρων στην αγορά

Ο Άξελ Έγκερτ, γενικός διευθυντής της ευρωπαϊκής ένωσης χάλυβα Eurofer, δήλωσε ότι τα μέτρα θα μειώσουν τις εισαγωγές στο μερίδιο αγοράς 15% και αποτελούν το ζωτικό βήμα που επιδιώκει η βιομηχανία, σώζοντας ενδεχομένως εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η Ένωση θα πρέπει επίσης να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους εταίρους του ΠΟΕ, το αποτέλεσμα των οποίων θα μπορούσε να είναι απαλλαγμένες από δασμούς. Μόνο οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, θα εξαιρεθούν.

Οι κορυφαίοι εξαγωγείς χάλυβα στην ΕΕ το 2024 ήταν η Τουρκία, η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, η Κίνα, η Ταϊβάν και η Ουκρανία.

Το νέο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντικατάσταση των δασμών 50% των ΗΠΑ με ένα σύστημα ποσοστώσεων, όπως περιγράφεται στη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ στα τέλη Ιουλίου.

Η ΕΕ ελπίζει ότι οι εταίροι με παρόμοια νοοτροπία θα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον περιορισμό της αντίστοιχης παραγωγής τους, ιδίως από την Κίνα.

- Reuters