Η-ηλεκτρική-διασύνδεση-διχάζει-Αθήνα-Λευκωσία

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που δημιουργήθηκε στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας καταβάλλει από χθες η Λευκωσία, μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντασης και αλληλοκατηγοριών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Οι δηλώσεις του Κύπριου Προέδρου περί προσπάθειας εκβιασμού της Κύπρου από τον ΑΔΜΗΕ μετατράπηκαν σε δηλώσεις σύμπνοιας και συμπόρευσης σε σχέση με το έργο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών και κυβερνήσεων είναι πιο ισχυρές από ποτέ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων θα απογοητευτούν.

Κόντρα για την επιστολή ΑΔΜΗΕ

Προηγήθηκαν ημέρες πρωτοφανούς έντασης με αφορμή δημοσίευμα στον Κυπριακό Τύπο και στην εφημερίδα «Ο φιλελεύθερος», που αφορούσε επιστολή του ελληνικού φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ προς την Κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή ζητώντας αποζημιώσεις για δαπάνες πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Ο Κύπριος Πρόεδρος ερωτήθηκε σχετικά και αντέδρασε με οργή, δηλώνοντας ότι «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει». Η οξεία στάση του Κύπριου Προέδρου επέφερε την πραγματοποίηση σύσκεψης στο Μαξίμου και την απάντηση του Έλληνα υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου ότι «η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει» και την εκ νέου έκκληση προς τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της για το έργο.

Το πραγματικό «αγκάθι»

Από τις δημόσιες δηλώσεις των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων και φορέων απουσιάζουν πάντως οι αναφορές στο γεωπολιτικό σκέλος του ζητήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, το οποίο αφορά τις τουρκικές διεκδικήσεις στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Επί της ουσίας, οι τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή και οι συνεχείς αναβολές στην έκδοση Navtex για την πραγματοποίηση βυθομετρήσεων επιφέρουν καθυστέρηση στην πόντιση του καλωδίου που κατασκευάζει η Nexans στη Νορβηγία, με αποτέλεσμα και τα οικονομικά δεδομένα να διαφοροποιούνται, αλλά και να δημιουργούνται προβλήματα στα χρονοδιαγράμματα για την καταβολή των συμφωνημένων ποσών.

