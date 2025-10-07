Η-ιδιοκτήτρια-του-nyse-αγοράζει-μερίδιο-2-δισ.-δολαρίων-στην-polymarket

Με άνοδο άνω του 3% αντιδρά προσυνεδριακά η μετοχή της Intercontinental Exchange (ICE), μητρικής του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της είδησης ότι η εταιρεία θα αποκτήσει μερίδιο 2 δισ. δολαρίων στην εταιρεία χρηματιστηριακών προβλέψεων Polymarket.

«Υπάρχουν ευκαιρίες σε διάφορες αγορές, τις οποίες η ICE, μαζί με την Polymarket, μπορεί να εξυπηρετήσει με μοναδικό τρόπο -και είμαστε ενθουσιασμένοι για το πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η επένδυση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που οι αγορές προβλέψεων κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς η ανταγωνίστρια πλατφόρμα Kalshi καταγράφει σημαντική αύξηση στον όγκο συναλλαγών, χάρη στην εισαγωγή συμβολαίων που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Σύμφωνα με ανάλυση της Piper Sandler, τα έσοδα του κλάδου των prediction markets ενδέχεται να φτάσουν τα 8 δισ. δολάρια έως το 2030, αποσπώντας μερίδιο από τη βιομηχανία στοιχημάτων.

Η Polymarket είχε εξασφαλίσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά επένδυση από την 1789 Capital, εταιρεία με τη στήριξη του Donald Trump Jr., ενώ τον περασμένο μήνα έλαβε την έγκριση για να δραστηριοποιηθεί επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Polymarket, Shayne Coplan, δήλωσε:

«Συνδυάζοντας την εταιρική κλίμακα και αξιοπιστία της ICE με τη βαθιά γνώση των καταναλωτών που διαθέτει η Polymarket, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε προϊόντα παγκόσμιας κλάσης για τον σύγχρονο επενδυτή».