Η ώρα του χάλυβα

Ένα πολύ ενδιαφέρον διαγραμματικό alert χτυπάει στις τελευταίες μέρες στο VanEck Steel ETF (SLX) που αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό “συμβόλαιο” για όσους θέλουν έκθεση στον κλάδο του χάλυβα, παρακολουθώντας τον δείκτη NYSE Arca Steel.

Εκεί λοιπόν μου αποκαλύπτει το μηνιαίο chart ότι ετοιμάζεται ανοδική διάσπαση της 15ετούς αντίστασης στην περιοχή των 74 δολαρίων (τώρα $74,86) . Μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα στο κλάδο του χάλυβα.

Στο χαρτοφυλάκιό του ETF συναντάμε περίπου 24 μετοχές, με κορυφαίες θέσεις τις Rio Tinto, Vale, Cleveland-Cliffs και Nucor, καλύπτοντας τόσο παραγωγούς όσο και εξορυκτικές εταιρείες που τροφοδοτούν την παγκόσμια βιομηχανία. Το SLX έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 30% από το χαμηλό 52 εβδομάδων των 57 δολαρίων, φτάνοντας στο κατώφλι των 74 δολαρίων.

Η παγκόσμια ζήτηση για έργα υποδομών και κατασκευών δημιουργεί ισχυρή ανάγκη για χάλυβα, καθώς κυβερνήσεις και εταιρείες επενδύουν σε δρόμους, γέφυρες, ενεργειακά δίκτυα και αστικές αναπλάσεις.

Παράλληλα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να επιβάλει δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα, σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τη δική της βιομηχανία από τον ανταγωνισμό Κίνας και Τουρκίας. Το μέτρο αυτό αναμένεται να στηρίξει τις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες και να μειώσει τις πιέσεις στις τιμές.

Μήπως «ήρθε η ώρα του χάλυβα», με ότι αυτό θα σημαίνει και για αρκετούς εισηγμένους ομίλους στο Ελληνικό Χρηματιστήριο;

October 7, 2025